Kopitarju letošnja nagrada Marka Messierja v ligi NHL

Letošnjega nagrajenca je izbral prav Messier osebno, ki je odločil zmagovalca izbora iz predlogov predstavnikov lige NHL. Odločitev, da je nagrada letos pripadla Kopitarju, je sporočil med prvim odmorom prve tekme konferenčnega finala med Tampo Bay Lightningom in New York Rangersi.

To posebno priznanje je poimenovano po 61-letnem Messierju, slovitem kanadskem hokejistu, šestkratnem zmagovalcu lige NHL, ki je prvak lige NHL postal kot kapetan dveh različnih ekip. Petkrat z Edmontonom ter enkrat z New York Rangersi.

Kopitar je v rednem delu sezone 2021/22 na 81 tekmah dosegel 67 točk, 19 zadetkov in 48 asistenc, Los Angeles pa se je prvič po letu 2018 uvrstil v končnico. Kopitar je bil v kar 14 od 16 sezon najboljši strelec Kraljev. Boljši od Kopitarja, torej da je bil več sezon najboljši strelec iste ekipe, je v ligi NHL le Gordie Howe, ki je 17 sezon preživel pri Detroit Red Wingsih.

Kopitar je tudi filantrop, znan je po svojem dobrodelnem delovanju, ter je bil vključen v številne kampanje za zbiranje sredstev v ZDA in rodni Sloveniji. To vključuje prispevke za otroško bolnišnico v Los Angelesu, fundacijo za pomoč otrokom z diagnozo kritične bolezni Make a Wish, fundacijo za oskrbo domačih živali Wags and Walks ter dobrodelno fundacijo ekipe LA Kings za pomoč ljudem v stiski Kings Care. Je tudi organizator vsakoletne hokejske akademije v Sloveniji, ki običajno privabi 200 igralcev z vsega sveta.

Kopitar je kapetan Kraljev od sezone 2016/17 in je z njimi dvakrat osvojil Stanleyjev pokal. Za svoje predstave v ligi NHL je dvakrat prejel pokal Selke in enkrat pokal Lady Byng.

V prejšnji sezoni je nagrado Marka Messierja prejel Patrice Bergeron, član Boston Bruinsov. Leta 2014 je nagrado v imenu Kraljev osvojil Kopitarjev dolgoletni soigralec Dustin Brown.