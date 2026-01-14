'Korak v pravo smer v Flachauu'

Na nočnem spektaklu v slalomu so slovenske alpske smučarke pokazale pravi obraz. Ana Bucik Jogan je že v prvi vožnji s številko 25 smučala zelo dobro. Ob prihodu na cilj je za vodilno Mikaelo Shiffrin zaostala + 2,82, kar je bilo dovolj za 18. izhodišče po polovici proge. Še bolj je bila nad svojo prvo vožnjo zadovoljna Nika Tomšič, ki je s številko 38 prišla na 26. mesto in se prvič v karieri prebila v finale tekme za svetovni pokal. Malce je žal zopet zmanjkalo Caterini Sinigoi, ki je bila 43., Lila Lapanja pa je odstopila.

Ana Bucik Jogan

Nika Tomšič se v drugo ni ustrašila priložnosti in še za tri mesta popravila končni rezultat in je bila 23. Za tri mesta je napredovala tudi Ana Bucik Jogan, ki je tako prišla do zelo dobrega 15. mesta. Na zmagovita pota se je vrnila Mikaela Shiffrin, ki je na koncu za 0,41 premagala rojakinjo Paulo Moltzan, tretja pa je bila domačinka Katharina Truppe.

"Jaz sem zadovoljna z rezultatom. Prvič sem prišla do točk svetovnega pokala. Dolgo sem čakal na to smučanje na tekmi. Že nekaj časa smučam na dobrem nivoju in sedaj mi je to uspelo prinesti na tekmo. V drugem teku sem bila mogoče malce bolj zadržana, malce nervozna na startu, ampak mi je uspelo pripeljati do cilja in sem zadovoljna," je za uradno spletno stran SZS dejala 25-letna Nika Tomšič, ki se je na svojem 20. startu v svetovnem pokalu, 15. na tekmah v slalomu med elito prvič uvrstila v drugo vožnjo in za nagrado osvojila svoje prve točke za svetovni pokal.

"Korak v pravo smer. Smučala sem veliko boljše kot na prejšnjih tekmo. Še vedno nisem tvegala maksimalno, a zato je potrebna samozavest. Verjamem, da sem danes naredila lep korak naprej proti temu," je povedala Ana Bucik Jogan.

Aleš Valenti

"Vsi smo super veseli za Niko, ki je pokazala in dokazala, da je dobra smučarka in da zmore. Prebila se je v prvo trideseterico po prvi vožnji, čeprav pogoji niso bili tako dobri kot v Kranjski Gori in sem zelo vesel. Zadovoljen sem tudi s prvim in drugim tekom Ane. Morda je le v drugi vožnji zgoraj bila preveč zadržana, nato pa je pokazala tudi bolj drzno smučanje in splezala po lestvici navzgor. Pri Niki pa se je potrebno zavedati, da je bil to prvi njen finale in je bila razumljivo bolj zadržana," je bil v izjavi za SZS izčrpen trener Aleš Valenti, ki je zelo zadovoljuen z izkupičkom v Flachauu. Posijal je žarek upanja ...