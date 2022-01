Finci? Podobni so nam. Igrajo agresivno obrambo, nevarni so iz protinapadov

Denis Totošković se je izkazal proti Italiji, a sam se s tem ne strinja povsem ... "To niti ni bila moja najboljša tekma. Bile so še boljše, takrat smo zmagali, zdaj proti Italiji nismo. Upam, da bo proti Fincem boljše," se v izjavi za spletno stran NZS Totošković samokritično ozre na tekmo proti sosedom, na kateri ni manjkalo trde, moške igre. Izkušeni reprezentant je pokrival kapetana gostov, Alexa Merlima. "Sodi med najboljše tri igralce na svetu, precej težav smo imeli z njim, a menim, da smo bili pri pokrivanju kar uspešni," nadaljuje Totošković. V dresu Slovenije je do zdaj zbral 43 nastopov in 15 golov. Debitiral je 25. 10. 2014 na tekmi proti Grčiji.