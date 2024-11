Kosi po štirih letih nazaj v svetovni pokal

Klemen Kosi se po malo manj kot štirih letih vrača na tekmo svetovnega pokala, kjer je nazadnje nastopil 19. decembra 2020 v Val Gardeni. 33-letni Mariborčan bo namreč 24. novembra startal na slalomski preizkušnji v avstrijskem Gurglu. " V bistvu so skoraj štiri leta od takrat, ko sem na zadnje nastopil v svetovnem pokalu. Pot je bila zelo dolga in trnova, z vzponi in padci. Večkrat sem že bil blizu ponovnem nastopu, a se mi je to nekako izmikalo," je za uradno spletno stran SZS dejal Kosi.

Priložnost za nastop si je zagotovil, ker izpolnjuje vse kriterije, ki so potrebni. Čeprav je v zadnji polni sezoni 2019/2020 med elito nastopal v hitrih disciplinah, se je v zadnjem času, ko je na samostojni športni poti, posvetil treningom slaloma. "Zahvaljujem se tudi Smučarski zvezi Slovenije za priložnost. V letošnji sezoni sem se načrtno pripravljal za slalom, saj sem se odločil, da bosta v tej sezoni moja prioriteta slalom in superveleslalom, čeprav je za superveleslalom zelo težko, ko si na samostojni poti, da prideš do nekega treninga, ko nimaš serviserjev in trenerjev ob sebi. Za slalom sem se priključeval raznim ekipam in letos je bilo v bistvu tako, da sem ostal v Evropi, tudi zaradi vseh finančnih okoliščin, nisem šel trenirat na južno poloblo. Treniral sem v Belgiji, dvakrat sem bil v dvorani, enkrat v Saas Feeju in dalj časa v Skandinaviji, potem pa skoraj en mesec še v Leviju, tako da imam letos kar nekaj slalomskih treningov, blizu 40, kar je že vredna količina. Je pa v vsakem primeru ta tekma prišla malo nepričakovano, ampak nič zato, to je zame še dodatna motivacija. Ko sem prejel to informacijo, sem spakiral in odšel v Avstrijo, danes sem že treniral in si v bistvu tempiram pripravljenost za nedeljo," je bil izčrpen Kosi.