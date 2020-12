Kosija čakata operacija in dolgo rehabilitacijsko obdobje

Klemen Kosi je padel na enem od skokov. Po njegovem nastopu so trening za približno deset minut prekinili. Ponesrečenega tekmovalca pa so s helikopterjem prepeljali do prve pomoči. Prvo noč po poškodbi je preživel v bolnišnici v Sondriju, kjer je tamkajšnje zdravniško osebje potrdilo, da gre za težjo poškodbo desnega kolena.

V ponedeljek zvečer so slovenskega smučarja sprejeli v ljubljanskem UKC, kjer so opravili magnetno resonanco ter ugotovili, da ima v desnem kolenu poškodovanih več vezi in meniskus, je še sporočila Pretnarjeva.

Znova nesrečni Bormio

Kosi je v Bormiu grdo padel že na smuku pred dvema letoma. Takrat jo je odnesel z zlomljenim nosom in ličnico in je bil že manj kot tri tedne po poškodbi znova na smučeh. Tokrat pa bo njegovo okrevanje veliko daljše.

Kosi je v letošnji sezoni nastopil na treh tekmah za svetovni pokal, na smuku in superveleslalomu v Val Gardeni in na superveleslalomu v Val d'Iseru, a se ni uvrstil med najboljših trideset.

V svetovnem pokalu je bil sicer trikrat doslej del prve deseterice. Leta 2016 je v Wengnu osvojil sedmo mesto v alpski kombinaciji, njegov najboljši superveleslalomski dosežek je deveto mesto v Beaver Creeku izpred dveh let, na smukih pa je bil najvišje 14. leta 2015 v Kitzbühlu.