Košir: Čaka me najpomembnejša tekma sezone

Žan Košir, ki je svoj prvi veliki kristalni globus prejel prav v Nemčiji (Winterberg, 2015), je pred zadnjo preizkušnjo sezone v skupnem seštevku na tretjem mestu. Za vodilnim Italijanom Aaronom Marchom zaostaja zgolj za trinajst točk, za drugouvrščenim Rusom Dmitrijem Loginovom pa za enajst točk. Vodilni trojki je tesno za petami še nekaj izkušenih deskarjev. Do devetega mesta razvrščeni Andreas Prommegger (Avstrija), Andrej Soboljev (Rusija), Benjamin Karl (Avstrija), Igor Sluev(Rusija), Edwin Coratti(Italija) in Roland Fischnaller (Italija) imajo vsi teoretične možnosti za osvojitev prestižnega velikega kristalnega globusa. Naš as, zmagovalec zadnje tekme za svetovni pokal na domači Rogli, se je zadnje dni s trenerjem Izidorjem Šušteršičem in Saro Goltes pripravljal v Kranjski Gori. "Čaka me najpomembnejša tekma sezone, saj sem v igri za veliki kristalni globus. Po domačih preizkušnjah na Rogli sem imel dovolj časa za regeneracijo in počitek ter ustrezno pripravo na veliki slalomski finale. Upam, da se bo vse izšlo tako, kot si vsi skupaj želimo,"za uradno spletno stran SZS pravi izkušeni Tržičan, ki ima v domači vitrini poleg že omenjenega velikega globusa iz sezone 2014/15 še oba mala iz prav tiste "naj" sezone ter še štiri kolajne za skupno razvrstitev v svetovnem pokalu (skupni in veleslalomski bron iz sezone 2013/14 ter skupni bron in slalomsko srebro iz sezone 2012/13). Lahko Košir v Tržič še drugič prinese najbolj zaželeno lovoriko FIS svetovnih pokalov?"Za nami je super trening, torej …" je pred odhodom v Nemčijo za uradno spletno stran SZS z opravljenim delom zadovoljen slovenski trener Izidor Šušteršič.