Košir do petega mesta v Carezzi

Žan Košir, ki je v Carezzi še trikrat stal na zmagovalnem odru, je v kvalifikacijah zabeležil četrti čas in je lahko do četrtfinala izbiral progo. Rezultati so kazali, da je vsaj na začetku rdeča proga hitrejša, a 39-letni Tržičan izbire proge, - vsi po vrsti so izbrali levo, rdečo, vendarle ni povsem izkoristil.

V osmini finala je še premagal Avstrijca Alexandra Payerja, nato bil proti Italijanu Mauriziu Bormoliniju večji del četrtfinala v prednosti, a polfinale zapravil v zadnjih treh vratcih. Ker je najboljši v kvalifikacijah Južnokorejec Sangho Lee izpadel že pred njim, preostala dva hitrejša v kvalifikacijskih vožnjah pa sta prišla v polfinale, je slovenski dobitnik treh olimpijskih kolajn na koncu zasedel peto mesto.

"Zelo sem zadovoljen z uvodom v sezono, dokazal sem, da smo dobro trenirali. Škoda za zaostanek le šest stotink proti Bormoliniju, ki je bil danes najboljši. Kakšna napaka manj, pa bo lahko še bolje. Vidim, da sem hiter in to moram izkoristiti. Upam, da že čez dva dneva v Cortini," je bil po prvi tekmi zadovoljen Košir.