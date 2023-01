Košir in Kotnikova na ekipni tekmi nastopila pod pričakovanji

Slovenska deskarja Žan Košir in Gloria Kotnik sta na ekipni slalomski tekmi svetovnega pokala v Bad Gasteinu izpadla že v osmini finala, po svojem prvem izločilnem dvoboju, in z 12. mestom nadaljevala neposrečene nastope v tem avstrijskem zimskošportnem središču, ki so bili že na posamični tekmi slabši od pričakovanj.

Žana Koširja in Glorio Kotnik, ki sta na prvi ekipni tekmi sezone zasedla šesto mesto, sta premagala Italijana Aaron March in Lucia Dalmasso. Košir je že sredi vožnje storil večjo napako, si nabral zaostanek, ki ga je reprezentančna kolegica izničila, tekmico dohitela, a tik pred koncem tudi sama storila napako. "Po dosežkih na začetku sezone smo zagotovo pričakovali več. V specifičnih razmerah, ki jih je krojilo vreme, se nismo znašli najbolje, izostala je tudi potrebna sreča. Bad Gastein moramo čim prej pozabiti, saj nas že kmalu čaka priložnost, da vtis popravimo," je dejal glavni trener slovenske reprezentance Jure Hafner. icon-expand Gloria Kotnik je bila odlično na poti, a je tik pred ciljem storila napako in vidna uvrstitev je splavala po vodi. FOTO: Miha Matavž Tekmo sta sicer dobila člana prve avstrijske ekipe, vodilna v svetovnem pokalu Andreas Prommegger in Daniela Ulbing, tudi zmagovalka torkove posamične tekme, drugo mesto je zasedla Nemčija 1 v postavi Stefan Baumeister in Ramona Hofmeister, tretja je bila druga švicarska ekipa, ki sta ju sestavljala Dario Caviezel in Julie Zogg. Deskarska karavana svetovnega pokala se zdaj seli v švicarski Scuol, kjer bo v soboto na sporedu paralelni veleslalom. Izidi, 18. krog:

1. Avstrija 1 (Andreas Prommegger/Daniela Ulbing)

2. Nemčija 1 (Stefan Baumeister/Ramona Hofmeister)

3. Švica 2 (Dario Caviezel/Julie Zogg)

4. Avstrija 2 (Alexander Payer/Sabine Schöffmann)

5. Italija 2 (Aaron March/Lucia Dalmasso)

6. Italija 1 (Maurizio Bormolini/Elisa Caffont)

...

12. Slovenija (Žan Košir/Gloria Kotnik)