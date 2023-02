Košir in Perko o Ilki Štuhec: Izjemno! Njena zgodba mora biti ...

Svetovno prvenstvo v alpskem smučanju se je iz tedna, rezerviranega za hitre discipline, prevesilo v teden, ko bodo v ospredju specialisti za tehnične discipline. A smučarski mundial je znova tekmovanje, kjer so presenečenja na dnevnem meniju, in v prvem tednu jih je bilo kar nekaj. Sploh ker so bili na posameznih preizkušnjah v ospredju tekmovalke oz. tekmovalci, ki v svetovnem pokalu niso navduševali, kaj šele zmagovali kot po tekočem traku. Moški superveleslalom na progi L'Eclipse v Courchevelu je presenetljivo dobil Kanadčan James Crawford, smuk deklet je pripadel Švicarki Jasmine Flury. Tudi Alexis Pinturault se je na SP prebudil, do tega trenutka osvojil zlato v alpski kombinaciji in navdušil v superveleslalomu.

Slovenski smučarski navdušenci so med dobitniki medalj po izjemnem uvodu v letošnjo sezono videli tudi Ilko Štuhec, dvakratno svetovno prvakinjo v smuku. Sama je bila z nastopom na progi Roc de Fer zadovoljna, v srednjem in spodnjem delu bila povsem konkurenčna, na trenutke pa celo hitrejša od svetovne prvakinje Fluryjeve, a zgornji del, kjer je praviloma pridobivala, je imel vse od startne številke 10 počasnejšo podlago. "Prepričan sem, da bi imela okoli vratu medaljo, če bi imela boljšo startno številko. Recimo 6, kot jo je imela Sofia Goggia. Ne da bi osvojila medaljo, ampak verjamem, da bi bila zlata," je prepričan legendarni Jure Košir, ki poudarja, da je to še vedno izjemen rezultat. Kot 8. mesto Mihe Hrobata na moškem smuku.

"Ilka? Upam, da je s svojo zgodbo vsem nam velik navdih. In upam, da v njej vidimo še kaj več kot le športne dosežke, ampak tudi sporočilo v smislu vztrajnosti in da ne obupaš," je dodal Rok Perko.