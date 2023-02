Košir in Perko po SP: Zgledovati se po Norvežanih

Švicarji so osvojili sedem medalj, tri zlate, tri srebrne in bronasto. Sledijo jim Norvežani z dvema zlatima, tremi srebrnimi in štirimi bronastimi. Na tretjem mestu so Američani, ki so se v domovino vrnili z dvema zlatima in prav toliko srebrnimi. Med dobitniki zlatih medalj ni bilo Avstrije, kar je zanje velikanski udarec, saj pri naših severnih sosedih šteje le zlato in nič drugega.

Najsvetlejše presenečenje je zagotovo Kanada, ki se lahko pohvali z dvema naslovoma svetovnih prvakov (James Crawford – superveleslalom in Laurence St-Germain – slalom). O dosežkih, slovenskem izkupičku, presenečenjih in razočaranjih po končanem prvenstvu v Meribelu in Courchevelu smo se pogovarjali z nekdanjima slovenskima alpskima smučarjema, Juretom Koširjem in Rokom Perkom. "Slovenci? Moramo biti realni. Imeli smo dva posameznika, ki sta lahko realno merila na medaljo, to sta Ilka Štuhec in Žan Kranjec. Oba sta oddelala zelo dobro – Ilka je bila žrtev spremenjenih razmer na progi, Žan pa ni imel občutka, ali je hiter ali ne," je dejal Košir, ki poudarja, da je šlo za izjemno zahteven veleslalom.