Košir: Presenečeni smo, kako dobro smo se ujeli z novim trenerjem

Jože Torkar je v glasovanju premagal Matevža Petka, nekdanjega svetovnega podprvaka v akrobatskih skokih. V odboru je tudi nekdanja uspešna tekmovalka Polona Zupan, po septembrskem odstopu Jureta Hafnerja pa je začasno trenersko vlogo začasno prevzel Italijan Meinhard Erlacher, nekdanji deskar.

Z novim trenerjem so se deskarji dobro ujeli

Južni Tirolec, s katerim so tekmovalci zelo zadovoljni, bo delo opravljal le do konca leta, se pa dogovarjajo, da bi delo spet prevzel pozneje, predvsem si ga želijo za predolimpijsko in olimpijsko sezono. "Praktično smo bili čez noč prisiljeni iskati novega trenerja. Na začetku smo bili skeptični, Erlacherja nismo dobro poznali, a zdaj smo presenečeni, kako smo se dobro ujeli. Očitno je neka višja sila hotela, da se najdemo skupaj. Treningi so bili res dobri, on tukaj v Italiji pozna vsak hribček, pozna vse šefe smučišč in nam je zagotovil res dobre pogoje," je dejal Žan Košir.

"A vse to bo treba dokazati na tekmah, drugače to ne bo štelo nič. Treningi so nekaj, tekme pa povsem nekaj drugega, to vidimo v formuli, na smukih in v nekaterih drugih športih. Smo pa optimisti, z vsemi, s katerimi smo se primerjali, smo bili vsaj enakovredni, če ne hitrejši," je z novim vodjem stroke ter pripravljenostjo zadovoljen Košir, najizkušenejši v slovenski vrsti, ki po informacijah iz slovenskega tabora trenutno kaže najbolj konstantne vožnje.