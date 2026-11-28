Žan Košir FOTO: Damjan Žibert

Žan Košir je v kvalifikacijah dosegel skupno 11. čas in se je na prvi tekmi nove sezone zanesljivo prebil v izločilne boje. Na žalost se je v drugi kvalifikacijski vožnji napaka pripetila Timu Mastnaku, ki je bil sicer tudi zelo hiter. V izjemno izenačeni ženski konkurenci pa stotinke niso bile na strani Glorie Kotnik, ki se je morala zadovoljiti z 20. mestom.

Žana Koširja je v osmini finala čakal dvoboj s šestim iz kvalifikacij, Avstrijcem Andreasom Prommeggerjem. Šlo je za dvoboj dveh zelo izkušenih tekmovalcev, saj Košir šteje 42 let, njegov nasprotnik pa je dopolnil še štiri pomladi več. Tržičan je dobro vršil pritisk na Avstrijca, a je nato na rdeči progi naredil napako in odstopil. Na koncu je to pomenilo končno 14. mesto za spodbuden začetek sezone v paralelnem veleslalomu.

Gloria Kotnik FOTO: Profimeda