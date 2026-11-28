Žan Košir je v kvalifikacijah dosegel skupno 11. čas in se je na prvi tekmi nove sezone zanesljivo prebil v izločilne boje. Na žalost se je v drugi kvalifikacijski vožnji napaka pripetila Timu Mastnaku, ki je bil sicer tudi zelo hiter. V izjemno izenačeni ženski konkurenci pa stotinke niso bile na strani Glorie Kotnik, ki se je morala zadovoljiti z 20. mestom.
Žana Koširja je v osmini finala čakal dvoboj s šestim iz kvalifikacij, Avstrijcem Andreasom Prommeggerjem. Šlo je za dvoboj dveh zelo izkušenih tekmovalcev, saj Košir šteje 42 let, njegov nasprotnik pa je dopolnil še štiri pomladi več. Tržičan je dobro vršil pritisk na Avstrijca, a je nato na rdeči progi naredil napako in odstopil. Na koncu je to pomenilo končno 14. mesto za spodbuden začetek sezone v paralelnem veleslalomu.
Krvnik Koširja v osmini finala Prommegger se je na koncu lahko pohvalil celo s tretjim mestom. V velikem finalu pa sta se merila že najboljša iz kvalifikacij Dario Caviezel in Prommeggerjev rojak Benjamin Karl. Preko celotnega dneva je bil najboljši Švicar. V ženski konkurenci je do zmage prišla Italijanka Lucia Dalmasso.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.