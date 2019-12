Po padcu Kostelića ga zdravnik ni prepoznal: 'Kaj si Hrvat?'

Po padcu na Kaninu je Ivica Kostelić za našo oddajo pojasnil, kako je prišlo do nesreče. S prijatelji je smučal izven proge in spregledal brezno, v katerega je nato padel. Vesel je, da ni prišlo do hujših poškodb, sreča v nesreči pa je bila tudi, da je v bližini smučal tudi kirurg, ki ga je oskrbel le nekaj minut po padcu. Kljub poškodbi pa se je Kostelić uspel udeležiti festivala v Bovcu.