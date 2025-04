Kostelić s svojim zapisom razburil gorske reševalce, ki so posredovali

A ta zgodba je naletela na številna nasprotovanja. Eno izmed teh je raziskava avstrijskega časnika Krone Zeitung , kjer so se novinarji poglobili v zgodbo. Ugotovili so, da opisi hrvaškega smučarja vzbujajo velike dvome, hkrati pa ogorčenje v avstrijski reševalni službi.

Kot so zapisali pri Kronen Zeitung , je dvojec verjetno sprožil plaz, a Kostelić trdi, da je za to novico izvedel, ko je bil v bazenu s svojimi otroki.

Kostelić je bil v nevarnosti že v Črni gori in na Grenlandiji

Ivica Kostelić je pred tedni ušel smrti, ko se je v Črni gori s prijateljema vozil s kajaki proti izlivu reke Bojane in jih je ujelo slabo vreme. Močni vetrovi in kar štiri metre visoki valovi so prevrnili Kostelićev kajak, močan tok pa ga je skupaj z Mathieujem Maynadierjem odnesel na odprto morje. Kostelić je plaval in se držal za kajak Francoza, medtem ko je tretji udeleženec Bertrand Delapierre uspel priplavati do albanske obale in poklicati pomoč.

Ob reakciji črnogorske vojske ju je patruljni čoln ob pomoči helikopterja s termovizijo našel in pripeljal na varno. Odpeljali so ju v bolnišnico.