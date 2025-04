Ivica Kostelić spet v življenjski nevarnosti. Odnesel ga je plaz

Pred tedni smo poročali o reševanju nekdanjega hrvaškega alpskega smučarja Ivice Kostelića , ki se je znašel v smrtni nevarnosti med vožnjo s kajakom v črnogorskem morju. A to Hrvata po naših informacijah ni ustavilo. Usodo je izzival tudi v avstrijskem Obertauernu, kjer je sinoči možno snežilo. Izven smučišča ga je odnesel in zasul plaz.

Sledila je reševalna akcija, v kateri so uspešno rešili Kostelića in smučarja, ki je bil z njim. Posredovati je moral reševalni helikopter, po neuradnih informacijah pa naj bi bil poleg Hrvata prisoten še Avstrijec. Eden od smučarjev se je uspel izvleči sam, drugega pa so morali celo izkopati izpod snega.

Kostelić je bil v nevarnosti že v Črni gori in na Grenlandiji

Ivica Kostelić je pred tedni ušel smrti, ko se je v Črni gori s prijateljema vozil s kajaki proti izlivu reke Bojane in jih je ujelo slabo vreme. Močni vetrovi in kar štiri metre visoki valovi so prevrnili Kostelićev kajak, močan tok pa ga je skupaj z Mathieujem Maynadierjem odnesel na odprto morje. Kostelić je plaval in se držal za kajak Francoza, medtem ko je tretji udeleženec Bertrand Delapierre uspel priplavati do albanske obale in poklicati pomoč.

Ob reakciji črnogorske vojske ju je patruljni čoln ob pomoči helikopterja s termovizijo našel in pripeljal na varno. Odpeljali so ju v bolnišnico.