Koštomaj: Čater bo moral v prihodnje več tvegati

Aleksander Aamodt Kilde je ponovil dosežek rojaka Aksla Lunda Svindala, ki je takšen dvojček zmag v Beaver Creeku vknjižil leta 2008. To je njegova že četrta zmaga v Beaver Creeku, več jih imata na tem prizorišču le Avstrijec Hermann Maier in rojak Svindal, šest.

Na vrhu je Norvežan Aleksander Aamodt Kilde vnovič z majhno prednostjo premagal Švicarja Marca Odermatta. Tokrat je Norvežan slavil s prednostjo 20 stotnik sekunde. Še deset stotink sekunde je bil počasnejši Francoz Alexis Pinturault. Čater je za zmagovalcem zaostal +1,81. "Še ena solidna uvrstitev za Martina, 22. mesto. Glede na stanje, ki smo ga imeli ta teden, je to en spodbuden rezultat. Bo pa v prihodnje moral Martin malenkost več tvegati v svojih vožnjah za še boljši rezultat. Danes so zadnje številke imele prednost in dalo se je iztržiti več. A glede na bolezen je to povsem solidno. V Ameriki je bil na vseh tekmah vsaj eden v točkah. Ne bom rekel, da sem zadovoljen, a daje optimizem za nadaljevanje sezone, da v Evropi iztržimo še kaj več," je po zadnji ameriški tekmi dejal trener Grega Koštomaj. Karavana se bo preselila v Evropo, kjer bosta konec prihodnjega tedna v Val d'Iseru na sporedu drugi moški veleslalom in prvi slalom.