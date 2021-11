Koštomaj optimističen pred novo sezono: Na ledeniku Pitztal smo imeli res dobre pogoje

"Fantje so za zdaj zdravi, občasno se le malenkostne težave s hrbtom pojavijo pri Mihi Hrobatu, ki pa jih lahko rešujemo sproti. Tudi Klemen Kosi se je že vrnil na smuči in je z drugim trenerjem že opravil tri smučarske dni. Zaenkrat smo več treninga namenili tehničnemu smučanju, zato nekih primerjav še nismo imeli, razen nekaj poleti. Na ta zadnji segment računam, da ga bomo dobili sedaj v ZDA, kjer nas bo kar veliko," je še dodal trener, ki je v preteklosti več kot uspešno skrbel za treninge najboljše slovenske smučarke v hitrih disciplinah Ilke Štuhec .

"V zadnjem obdobju konec oktobra smo trenirali na ledeniku Pitztal, kjer smo imeli res dobre pogoje. Proga je bila odlično pripravljena, na progi niti ni bilo gneče, tako da smo dobili to, kar smo si želeli. Sedaj nas čaka še nekaj dni v ZDA, kamor se odpravljamo pojutrišnjem, oprema pa je že na poti in res si želim, da bomo potem tam lahko še dokončali delo, kot smo si ga začrtali," je uvodoma dejal glavni trener hitrih disciplin v slovenski moški smučarski reprezentanci Gregor Koštomaj .

"Letos je morda to drugače, da se znova res veselim začetka sezone. Na nek način me res zanima, kaj smo naredili. Jaz mislim, da napredek je, bomo pa videli. Sedaj potujemo v ZDA v Copper Mountain, kjer bomo natrenirali še zadnje podrobnosti. Nato sledi Kanada, kjer upamo, da se bo vse dobro začelo. V pripravljalnem obdobju nismo delali bistvenih sprememb, bilo pa je več poudarka na veleslalomu. Tudi sam sem se želel tukaj precej izboljšati, saj vseeno vse izhaja od tukaj. Na treningih mi je to že dobro uspevalo, sedaj pa moram to še prenesti v hitri disciplini. Tudi na vseh drugih področjih sem naredil napredek. Kar se tiče nastavitev in opreme, nas čakajo le še detajli, predvsem prilagoditve na drugačen ameriški sneg," je pred začetkom sezone izpostavil Martin Čater.

Izkušeni Boštjan Kline se veseli potovanja v ZDA, kjer bodo fantje deset dni trenirali. "To je treba izkoristiti zato, da se čim bolj približamo tekmovalnim vožnjam in mislim, da se že vsi skupaj močno veselimo prve dirke," je pojasnil Štajerec.