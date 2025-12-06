Kotnikova edina med Slovenci v izločilnih bojih na Kitajskem

Tim Mastnak je bil v kvalifikacijah 20., na 28. mestu pa je pristal Rok Marguč . Prvi je za 32 stotink zgrešil šestnajsterico za nadaljevanje tekmovanja, drugi pa za več kot dve sekundi.

Gloria Kotnik je bila 13. v kvalifikacijah, 3,12 sekunde za Čehinjo Zuzano Maderovo, ki je bila najboljša v tem delu tekmovanja. V osmini finala je bila nato tekmica Slovenke prav Lucia Dalmasso. Kotnik je prvi dvoboj izločilnih bojev začela bolje, imela je 11 stotink prednosti pred Italijanko, nato pa je slednja pri drugem že povedla za 56 stotink in nato zmagala s 36 stotinkami naskoka.

Dalmasso je nato v četrtfinalu izločila še branilko skupne zmage v minuli zimi Tsubaki Miki iz Japonske. Svetovna prvakinja v švicarskem Engadinu marca letos v paralelnem slalomu in podprvakinja v paralelnem veleslalomu je zaostala šest desetink.