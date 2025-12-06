Svetli način
Zimski športi

Kotnikova edina med Slovenci v izločilnih bojih na Kitajskem

Mylin, 06. 12. 2025 08.33

STA
Deskarka na snegu Gloria Kotnik je v kitajskem Mylinu na tekmi za svetovni pokal v paralelnem veleslalomu kot edina v slovenski ekipi nastopila v izločilnih bojih, izpadla je v prvem krogu in zasedla končno 14. mesto. Zmagala sta Italijana Lucia Dalmasso in Maurizio Bormolini.

Tim Mastnak je bil v kvalifikacijah 20., na 28. mestu pa je pristal Rok Marguč. Prvi je za 32 stotink zgrešil šestnajsterico za nadaljevanje tekmovanja, drugi pa za več kot dve sekundi.

Žan Košir, Tim Mastnak in Gloria Kotnik
Žan Košir, Tim Mastnak in Gloria Kotnik FOTO: Sloski

Gloria Kotnik je bila 13. v kvalifikacijah, 3,12 sekunde za Čehinjo Zuzano Maderovo, ki je bila najboljša v tem delu tekmovanja. V osmini finala je bila nato tekmica Slovenke prav Lucia Dalmasso. Kotnik je prvi dvoboj izločilnih bojev začela bolje, imela je 11 stotink prednosti pred Italijanko, nato pa je slednja pri drugem že povedla za 56 stotink in nato zmagala s 36 stotinkami naskoka.

Dalmasso je nato v četrtfinalu izločila še branilko skupne zmage v minuli zimi Tsubaki Miki iz Japonske. Svetovna prvakinja v švicarskem Engadinu marca letos v paralelnem slalomu in podprvakinja v paralelnem veleslalomu je zaostala šest desetink.

Lucia Dalmasso
Lucia Dalmasso FOTO: AP

Italijanka je v četrtfinalu izločila Maderovo, ki ni prišla do cilja, v velikem finalu pa še rojakinjo Eliso Caffont, a za vsega štiri stotinke. V malem finalu je za 2,62 sekunde Bolgarka Marina Zamfirova premagala Maderovo.

Maurizio Bormolini, ki je marca letos na SP v Švici osvojil zlato na mešanem paralelnem slalomu skupaj s Caffontovo, je v velikem finalu za dve desetinki ugnal Avstrijca Benjamina Karla. Slednji je petkratni svetovni prvak in bo v Italiji februarja branil olimpijsko zlato v paralelnem veleslalomu.

gloria kotnik deskanje na snegu svetovni pokal
