Gloria Kotnik zmagala v Cortini

Gloria Kotnik je imela v kvalifikacijah peti dosežek, potem pa po vrsti zanesljivo premagovala tekmice na nočnih finalnih preizkušnjah. V velikem finalu je ugnala še Nemko Ramono Hofmeister . Slovenci so imeli sicer v kvalifikacijah polovičen izkupiček, poleg Glorie Kotnik se je v večerne boje uvrstil še Žan Košir, ki je imel deseti dosežek. Brez finalnih bojev sta ostala Tim Mastnak in Rok Marguč . Kotnik, ki je na petkovi tekmi v Carezzi končala na četrtem mestu, se je za začetek izločilnih bojev pomerila z Avstrijko Danielo Ulbing . Slovenska tekmovalka je slabše začela, a že pred polovico proge prebila v vodstvo in majhno prednost obdržala do cilja. V četrtfinalu je bila njena tekmica Poljakinja Aleksandra Krol . Slovenka je na modri progi spet začela nekoliko zadržano, vendar je že pred polovico proge tekmico prehitela. Priborila si je majhen naskok, Poljakinja pa je pred zadnjo strmino zgrešila vratca, tako da se je Kotnik brez težav prebila v polfinale.

Tudi tam je nadaljevala dobre predstave. Kanadčanka Megan Farrell ni bila tekmica po meri, Kotnik je bila boljša in si je do cilja privozila 29 stotink naskoka ter s tem prvo uvrstitev v karieri v veliki finale. To je tudi pomenilo, da ima že zagotovljeno najboljšo uvrstitev, saj je v svetovnem pokalu doslej nabrala štiri četrta mesta in se do danes še ni prebila na zmagovalni oder. Vsaj drugo mesto je tako Kotnik že imela v rokah, a je v velikem finalu proti Ramoni Hofmeister iskala še več. Odličen večer za slovensko olimpijsko presenečenje iz Pekinga se je končal sanjsko, saj je tudi zadnjo vožnjo opravila zanesljivo. Nemka pa je že v zgornjem delu naredila veliko napako in zapeljala s proge, tako da je morala Slovenka le še priti do cilja. "Tako dolgo sem čakala, zdaj se je vse sestavilo, res je super," je v prvi izjavi za prireditelje dejala presrečna slovenska tekmovalka.

Pred današnjim uspehom je imela v svetovnem pokalu štiri uvrstitve na četrto mesto; ena je četrtkov dosežek iz Carezze, preostale tri pa segajo v leto 2018 (Cortina, Rogla, Bansko). Njen največji uspeh v karieri pa je seveda bronasta veleslalomska medalja na olimpijskih igrah februarja v Pekingu.