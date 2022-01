Kotnikova pred odhodom v Peking: Vem, kaj lahko pričakujem

"S prvim delom sezone sem kar zadovoljna. Ob upoštevanju dejstva, da sem bila leto dni odsotna, so rezultati povsem solidni. Vožnje so iz tekme v tekmo in iz treninga v trening boljše, posledično se vrača tudi samozavest," pravi Kotnikova, ki je zadnje snežne treninge opravila na Rogli. Pred odhodom na igre se bo posvetila kondiciji, nato pa jo na Kitajskem čaka še nekaj zadnjih snežnih treningov.

"Na Kitajskem sem bila v preteklih letih na dvojih večtedenskih pripravah, tako da vem, kaj lahko pričakujem. Temperature zraka bodo po vsej verjetnosti zelo nizke, ampak to ne predstavlja večjega problema, ker je vlažnost tam nizka. Umetni sneg je agresiven in suh, to pa mi načeloma ustreza. Seveda sem redno v stiku tudi z očetom Petrom, ki je trener kitajske ekipe in zelo dobro pozna tamkajšnje razmere. Vse nakopičene 'kitajske izkušnje' bom seveda skušala obrniti sebi v prid, se že veselim tekme," še dodaja Kotnikova, ki je bila februarja 2019 na tekmah svetovnega pokala v Secret Gardnu 23. (paralelni slalom) in 22. (paralelni veleslalom). Tega je dobila Nemka Ramona Hofmeister pred Čehinjo Ester Ledecko in rojakinjo Selino Jörg, ki pa je po lanski sezoni zaključila tekmovalno kariero in je – tako kot Kotnikova – tudi že mama.