Zimski športi

Kovačević uradno odhaja iz Celja

Celje, 20. 01. 2026 17.24 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
Franko Kovačević

Slovenski nogometni prvoligaš Celje je tudi uradno potrdil, da je svojega najboljšega napadalca Franka Kovačevića prodal madžarskemu Ferencvarosu. Kot so zapisali pri Celju, je Kovačević k 36-kratnemu madžarskemu prvaku odšel za "rekordno odškodnino" kluba.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Franko Kovačević, ki se je v knežje mesto iz nemškega tretjeligaša Wehen Wiesbaden preselil junija lani, je v celjskem dresu jeseni na 28 tekmah zbral 25 zadetkov, kar je usmerilo pozornost nanj tudi v takšni meri, da je prišel na širši seznam hrvaške reprezentance.

Preberi še Celjani za osmino finala proti kosovski Driti

Kovačević je sicer po mladinskem stažu leta 2017 kot posojen nogometaš odšel h Hajduku, nato pa k Rudešu, pozneje pa v drugo ekipo Hoffenheima, kjer je na 12 tekmah dosegel sedem golov. Za njim je tudi igranje v ZDA za Cincinnati in na Cipru za Pafos, od tam pa je prestopil v Domžale, kjer je na 34 tekmah dosegel 14 golov. Sledil je že omenjeni Wehen Wiesbaden, posoja v korejski Gangwon in nazadnje uspešna celjska zgodba.

Albert Riera in Franko Kovačević
Albert Riera in Franko Kovačević
FOTO: Profimedia

Madžari so sredstva za Kovačevićev nakup, zanj naj bi po poročanju več slovenskih medijev odšteli približno tri milijone evrov, dobili tudi s prodajo Alexa Totha angleškemu Bournemouthu za 12 milijonov evrov. Kovačević je po Vitaliju Lisakoviču, Ninu Noordanusu in Danijelu Šturmu četrti nogometaš, ki je pozimi odšel iz Celja, prišli pa so Svit Sešlar, Ivan Ćalušić in Jakov Pranjić.

