Kovačević uradno odhaja iz Celja

Franko Kovačević, ki se je v knežje mesto iz nemškega tretjeligaša Wehen Wiesbaden preselil junija lani, je v celjskem dresu jeseni na 28 tekmah zbral 25 zadetkov, kar je usmerilo pozornost nanj tudi v takšni meri, da je prišel na širši seznam hrvaške reprezentance.

Kovačević je sicer po mladinskem stažu leta 2017 kot posojen nogometaš odšel h Hajduku, nato pa k Rudešu, pozneje pa v drugo ekipo Hoffenheima, kjer je na 12 tekmah dosegel sedem golov. Za njim je tudi igranje v ZDA za Cincinnati in na Cipru za Pafos, od tam pa je prestopil v Domžale, kjer je na 34 tekmah dosegel 14 golov. Sledil je že omenjeni Wehen Wiesbaden, posoja v korejski Gangwon in nazadnje uspešna celjska zgodba.

Albert Riera in Franko Kovačević FOTO: Profimedia