Kraft in druščina po negativnih testih pripravljeni na Planico

Avstrijci so imeli v ekipi kar devet pozitivnih, po PCR-testiranjih v ponedeljek in torek pa so vsaj pri četverici testi zdaj negativni. To so svetovni rekorder iz Vikersunda 2017 (253,5 metra) ter lanski zmagovalec sezone Stefan Kraft, Michael Hayböck, Gregor Schlierenzauer in Philipp Aschenwald. To bi lahko bila tudi postava rdeče-belo-rdečih za SP v Planici, a bo glavni trener Andreas Widhölzl, ki je bil tudi med okuženimi, poimenski seznam oddal šele v sredo, poroča APA.

Najzanesljivejša naj bi bila Schlierenzauer in Aschenwald, pri njima je bilo testiranje namreč negativno že v ponedeljek. Zanesljivo pa v postavi ne bo Daniela Huberja, ki je bil pozitiven na zadnji tekmi svetovnega pokala v Rusiji in je zdaj doma v samoizolaciji.