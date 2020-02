Kraft premočen za konkurenco v Lahtiju, Lanišek četrti, Zajc sedmi

Sedmi je bilTimi Zajc (268,6, 125,5 in 126 m), 13. Cene Prevc (255,8, 124 in 120,5 m), 18. Peter Prevc (246,2, 102,5 in 121,5 m), 20. Žiga Jelar (244,4, 121 in 118 m) in 27. Domen Prevc (238,8, 119 in 21 m). V finale se izmed Slovencev ni uvrstil le Anže Semenič, ki je končal na 33. mestu (117,4, 118,5 m).

Stefan Kraftje bil najboljši že po prvi seriji, v drugo pa je le potrdil zmago in na koncu drugovurščenega Nemca Karla Geigerja ugnal za natanko pet točk. Bistveno več je zaostal tretji, Norvežan Daniel Andre Tande, ki je zbral 10,8 točk manj kot zmagovalec Kraft. Je pa Norvežan z odra za zmagovalce za las 'prestavil' Anžeta Laniška. Temu je na četrtem mestu do tretjega mesta zmanjkalo 0,8 točke. Slovenci so se sicer predstavili v zelo dobri ekipni luči. Timi Zajc je po drugem mestu v kvalifikacijah na petkovi tekmi zasedel sedmo mesto, Cene Prevc je potrdil dvig forme s 13., Peter Prevc je bil 18., Žiga Jelar 20., Domen Prevc pa 27. kar šest Slovencev torej med dobitniki točk.