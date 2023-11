Kraft preskočil konkurenco v Ruki, Zajc osmi

Prvo ime sneženega uvoda v sezono pa je bil izkušeni Kraft, ki je bil najboljši v obeh serijah in je slavil 31. zmago v karieri, skupno pa 99. stopničke.

Timi Zajc , ki mu je v finalu uspel izjemen skok, je s 17. mesta po prvi seriji skočil na osmo. Do točk so prišli tudi preostali štirje Slovenci. Peter Prevc (290,3) je s 16. mesta po polovici tekme napredoval na 13.

"Rekel bi, da je za menoj solidna tekma. Znam veliko boljše skočiti, znam pa tudi slabše. Kar je pomembno, startali smo. Uvrstitev v 'top 15' tudi ni slab dosežek. Glavo gor in jutri je nova priložnost," je svoj nastop na uvodu v zimo ocenil lani skupno tretji v svetovnem pokalu, Lanišek.

Selektor slovenske reprezentance Robert Hrgota je prav tako nastope svojih varovancev na prvi tekmi ocenil za "solidne".

"V sezono smo startali solidno. Odlično osmo mesto Timija z napako v prvi seriji. Brez te bi se lahko boril za sam vrh. Tudi ostali fantje so dobro nastopili. Glede na prvo tekmo so imeli manjše krče pri skakanju. Prva tekma je za nami, skakanje je na visoki ravni, tako da lahko zdaj umirjeno stopnjujemo, s sproščenostjo pa bodo prišli tudi še boljši rezultati."

"Popoln začetek sezone, fantastični pogoji, tako se mora začeti svetovni pokal. Neverjetno sem vesel, da se je vse 'poklopilo' z dvema res 'kul' skokoma," je v Ruki za ARD dejal Kraft.

"Trdi treningi so se izplačali. Poleti sem poskusil vse, da bi spet bil med najboljšimi - trenutno sem najboljši, to je čudovito in neverjetno," je dodal zmagovalec.

30-letni Avstrijec bo imel tako že v nedeljo priložnost, da pride do jubilejnega 100. zmagovalnega odra. Rekorder po številu stopničk v svetovnem pokalu je sicer legendarni Finec Janne Ahonen (109), čigar sin Mico Ahonen je bil na današnjem prvencu v svetovnem pokalu 44.

Branilec skupne zmage Norvežan Halvor Egner Granerud (282,6) se je moral na uvodni tekmi zadovoljiti s 16. mestom, grenak start v sezono pa so doživeli Poljaki, saj so imeli le enega finalista. Dawid Kubacki (266,8) je končal kot 21.

V nedeljo v Kuusamu sledi še ena posamična tekma, ki se bo s prvo serijo začela ob 16.15.

Izidi, Ruka:

1. Stefan Kraft 326,2 točke (144/143)

2. Pius Paschke (Nem) 315,6 (142/142,5)

3. Stephan Leyhe (Nem) 313,2 (137/143,5)

4. Andreas Wellinger (Nem) 311,5 (142/136)

5. Daniel Tschofenig (Avt) 310,3 (136/140,5)

6. Ryoyu Kobayashi (Jap) 309,7 (138,5/141,5)

...

8. Timi Zajc (Slo) 298,6 (133/143,5)

13. Peter Prevc (Slo) 290,3 (133,5/139)

15. Anže Lanišek (Slo) 284,3 (136/132,5)

17. Domen Prevc (Slo) 282 (133/139)

29. Žiga Jelar (Slo) 233,3 (127,5/120)

...

* Svetovni pokal:

1. Stefan Kraft 100

2. Pius Paschke (Nem) 80

3. Stephan Leyhe (Nem) 60

4. Andreas Wellinger (Nem) 50

5. Daniel Tschofenig (Avt) 45

6. Ryoyu Kobayashi (Jap) 40

...

8. Timi Zajc (Slo) 32

13. Peter Prevc (Slo) 20

15. Anže Lanišek (Slo) 16

17. Domen Prevc (Slo) 14

29. Žiga Jelar (Slo) 2

* Pokal narodov (1/38):

1. Nemčija 272

2. Avstrija 218

3. Slovenija 84