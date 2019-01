Kraft v Zakopanah prekinil post, Zajc pristal na sedmem mestu

"Na mizi sem napravil napako, nato sem se boril in izvlekel največ, kar sem lahko,"je dejal poljski zvezdnik in odločno zavrnil namige, da naj bi na dosežke vplivale spremenljive vremenske razmere: "Trenutno sam delam napake, ki jih še nisem odpravil. To ni nekaj, kar bi bilo mogoče rešiti v enem ali dveh dnevih."

"Prva serija je bila kar vetrovna, vmes so znižali nalet, veter je ves čas menjaval smer. Druga serija pa je bila kar zelo poštena, skoraj enake razmere za vse in večjih težav ni bilo. Danes sem zadovoljen, čeprav sem na treningu in tudi v poskusni seriji prikazal še boljše skoke, a to je dober rezultat. Mislim, da si mesta z dvema skakalcema še nikoli nisem delil. Že zgolj po tem si bom zapomnil to tekmo, pa tudi zato, ker je bila zelo napeta," je po tekmi povedal 18-letni Zajc.

V finalu je z odličnim skokom Kraft še utrdil svoj položaj na vrhu in po dolgem času spet stopil na najvišjo stopničko. Drugo mesto je pripadlo Norvežanu Robertu Johanssonu , tretji je bil J ukija Sato . Med slovenskimi orli se je najbolj izkazal Zajc, ki si je sedmo mesto delil s Stephanom Leyhejom in vodilnim Kobajašijem. Na 13. mestu je pristal Lanišek, s 25. mestom pa se je moral zadovoljiti Domen Prevc.

Mesto v finalu so si zagotovili trije Slovenci, Timi Zajc je pristal na šestem mestu, poleg njega sta v finalni seriji nastopila še Anže Lanišek in Domen Prevc . Branilec lanske zmage Semenič (114,6) je tekmo končal kot 43., povratnik po poškodbi Tilen Bartol (113,9) pa mesto za njim.

"Mi smo zadovoljni, da je Timi vedno zraven, da je v družbi najboljših"

"Danes so rezultati dobri, Timi je bil odličen. No, rezultatsko gledano, njegovi skoki niso bili. Še ima rezerve. Če bi naredil res tako, kot zna, bi bilo še boljše. Zanj lahko rečem, da je pripravljen tudi za stopničke. Tudi njegovi prvi trije skoki tu so bili boljši, danes pa je delal drobne napake. Ker je konkurenca zelo zgoščena, je treba skočiti brez napak. Želeli smo si več. A ne smemo jih loviti in se z njimi preveč obremenjevati, saj lahko hitro pride do psihološkega pritiska, zakrčenosti, obremenjenosti," je iz Poljske sporočil glavni trener slovenske vrste Gorazd Bertoncelj: "Mi smo zadovoljni, da je Timi vedno zraven, da je v družbi najboljših."

"Tudi Lanišek je dobro opravil svojo nalogo, zadovoljni smo tudi z Domnom. Semenič in Bartol sta naredila preveč napak na odskočni mizi, tako da je bilo enostavno premalo za finale. Konkurenca je precej izenačena in za finale je bilo treba dobro skočiti. V finalu pa je bila res poštena tekma, izenačene razmere za vse. Prireditelji so lepo izpeljali tekmo," je še dejal trener.

Izidi:

1. Stefan Kraft (Avt) 278,3 (133,0/132,5)

2. Robert Johansson (Nor) 275,7 (131,5/133,5)

3. Jukija Sato (Jap) 273,3 (133,0/131,5)

4. Johann Andre Forfang (Nor) 271,8 (126,0/137,0)

5. Halvor Egner Granerud (Nor) 270,5 (131,5/131,0)

6. Daniel Huber (Avt) 270,2 (131,0/131,5)

7. Rjoju Kobajaši (Jap) 268,5 (124,0/133,5)

Stephan Leyhe (Nem) 268,5 (129,0/133,0)

Timi Zajc (Slo) 268,5 (128,5/132,0)

10. Roman Koudelka (Češ) 265,6 (127,5/131,5)

...

13. Anže Lanišek (Slo) 260,9 (127,5/129,5)

Killian Peier (Švi) 260,9 (127,5/129,0)

23. Domen Prevc (Slo) 247,0 (125,0/123,5)

Svetovni pokal, skupno:

1. Rjoju Kobajaši (Jap) 1128

2. Kamil Stoch (Pol) 624

3. Piotr Žyla (Pol) 603

4. Stefan Kraft (Avt) 581

5. Dawid Kubacki (Pol) 554

6. Stephan Leyhe (Nem) 505

7. Johann Andre Forfang (Nor) 456

8. Robert Johansson (Nor) 453

9. Karl Geiger (Nem) 425

10. Markus Eisenbichler (Nem) 374

...

2. Timi Zajc (Slo) 334

21. Domen Prevc (Slo) 168

25. Anže Lanišek (Slo) 122

32. Anže Semenič (Slo) 61

39. Jernej Damjan (Slo) 32

40. Peter Prevc (Slo) 28

43. Žak Mogel (Slo) 18