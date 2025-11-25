Več sledi!
Zimski športi
Izjemni Lanišek v Falunu navdušil z drugim mestom
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Komentarji
2
Izjemen začetek nove sezone smučarskih skakalcev je dobil novo poglavje. Anže Lanišek je bil drugi na srednji skakalnici v Falunu, kjer je zaostal le za Stefanom Kraftom, ki je vodil že po prvi seriji. Od Slovencev so do točk prišli še Domen Prevc na 13. mestu., 21. Rok Oblak in 24. Timi Zajc.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.