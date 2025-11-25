Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojka Zimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Zimski športi

Izjemni Lanišek v Falunu navdušil z drugim mestom

Falun, 25. 11. 2025 16.13 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , J.B.
Komentarji
2

Izjemen začetek nove sezone smučarskih skakalcev je dobil novo poglavje. Anže Lanišek je bil drugi na srednji skakalnici v Falunu, kjer je zaostal le za Stefanom Kraftom, ki je vodil že po prvi seriji. Od Slovencev so do točk prišli še Domen Prevc na 13. mestu., 21. Rok Oblak in 24. Timi Zajc.

Anže Lanišek
Anže Lanišek FOTO: Damjan Žibert

Več sledi! 

smučarski skoki anže lanišek falun
Naslednji članek

Mini avstrijsko prvenstvo v kvalifikacijah Faluna, Slovenci s težavami

  • SAVNE
  • NAKLADALNIK
  • SNEZNA
  • BOSCH
  • VRATA
  • DREVO
  • PANEL
  • REGAL
  • PEC
  • JELEN
  • VOZICEK
  • KATALOG
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
asdr
25. 11. 2025 16.55
Anže kapo dol. Neutrudni borci sinjih višav. Enako Prevc. Ponosni smo na Vas. Navijamo za Vas. Ni nas malo. Cca 2 mio nas je. Pod alpami. Da.
ODGOVORI
0 0
korcula1
25. 11. 2025 16.28
+0
Sodniki že oddaljili Laniška od 1.mesta
ODGOVORI
1 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1363