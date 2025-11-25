Izjemni Lanišek v Falunu navdušil z drugim mestom

Izjemen začetek nove sezone smučarskih skakalcev je dobil novo poglavje. Anže Lanišek je bil drugi na srednji skakalnici v Falunu, kjer je zaostal le za Stefanom Kraftom, ki je vodil že po prvi seriji. Od Slovencev so do točk prišli še Domen Prevc na 13. mestu., 21. Rok Oblak in 24. Timi Zajc.