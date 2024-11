Paschke presenetil v Lillehammerju, šesti Lanišek edini Slovenec v finalu

Pred Anžetom Laniškom so bili štirje avstrijski reprezentanti. Drugi je bil koroški Slovenec Daniel Tschofenig (309,2, 132,5 in 132,5 m), tretji Maximilian Ortner (307,1, 132 in 131,5 m), četrti pa vodilni po prvi seriji in branilec globusa Stefan Kraft, ki je za 1,1 točke zgrešil zmagovalni oder.

Finalno serijo je še precej bolj kot uvodno krojil spremenljiv veter, ki je terjal tudi nekaj krajših prekinitev. Obenem so bile po prvi seriji razlike v deseterici zelo majhne, Lanišek je na sedmem mestu za 4,4 točke zaostajal za vodilnim Kraftom. Obenem ga je le 2,3 točke ločilo od tretjega mesta, ki sta si ga delila Norvežana Halvor Egner Granerud in Kristoffer Eriksen Sundal.