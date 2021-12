Kraftu 22. zmaga v karieri, slovenski skakalci prvič v sezoni slabši od pričakovanj

Za nastop v finalu sta bila že po prvi seriji prekratka Lovro Kos in Domen Prevc , ki sta zasedla 39. oz. 42. mesto. Za Stefana Krafta je bila to 22. posamična zmaga v karieri in prva po Lahtiju 28. februarja lani. Na šesti tekmi to zimo je Kraft postal še šesti različni zmagovalec.

V skupnem seštevku je Avstrijec, sicer zmagovalec skupnega seštevka v sezonah 2016/17 in 2019/20, napredoval na drugo mesto. Ima 306 točk, pred njim je le Nemec Karl Geiger s 405. Lanišek je po novem četrti skakalec zime, osvojil je 283 točk. Pred njim je zdaj na tretjem mestu še Nemec Markus Eisenbichler z 287 točkami.

Mednarodna smučarska zveza (Fis) je sporočila, da januarja v svetovnem pokalu tekmovalci in tekmovalke ne bodo tekmovali na Japonskem. Tam so namreč zaradi pandemije covida-19 odpovedali preizkušnje v Saporu in Zauu.

Ženske bi morale v Saporu nastopiti 8. in 9. januarja, v Zauu pa 14. in 15. januarja. Moški so imeli tekme v Saporu načrtovane za 21., 22. in 23. januar. FIS trenutno išče nadomestne termine.