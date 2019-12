Kraftu kvalifikacije, na prvi tekmi novoletne turneje pet Slovencev

Stefan Kraft je zmagovalec kvalifikacij prve preizkušnje novoletne turneje v Oberstdorfu. Najboljši Slovenec je bil Domen Prevc, ki je zasedel osmo mesto, na tekmo pa se je prebilo pet slovenskih predstavnikov. To so poleg že omenjenega Domna Prevca še Timi Zajc (25.), Anže Lanišek (35.), Peter Prevc (41.) in Tilen Bartol (48.). Kvalifkacije so potekale v zahtevnih in spremenljivih vremenskih razmerah.

Domen Prevc FOTO: Damjan Žibert Od šestih slovenskih predstavnikov je za tekmo odpadel leRok Justin, ki je vpisal 58. kvalifikacijski rezultat. Kvalifikacije so pripadle Avstrijcu Stefanu Kraftu, ki je ob tem prejel še ček za 5.000 evrov, drugo mesto pa je zasedel Junširo Kobajaši, tretjega pa na veliko veselje domačih ljubiteljev smučarskih skokov Stephan Leyhe. Dobro formo je potrdi tudi Junširov brat, sicer vodilni v skupnem seštevku svetovnega pokala Rjoju Kobajaši. Japonec sicer brani zmago na novoletni turneji. Mlajši od bratov Prevc bo na nedeljski prvi tekmi turneje na izpadanje edini od Slovencev med nosilci. Izzival ga bo Bolgar Vladimir Zografski, varovanec slovenskega trenerja Matjaža Zupana. Medtem pa je njegov starejši brat Peter Prevc, prvi slovenski favorit za turnejo, ki je bil najboljši med našimi tudi na obeh današnjih treningih, naredil veliko napako in s skromnim skokom 118,5 metra (119,5 točke) končal na 41. mestu med kvalifikanti. Po nastopu je le zmajeval z glavo. V prvi seriji uvodne tekme turneje štirih skakalnic bo izzival avstrijskega skakalca Philippa Aschenwalda. Na tekmi bodo od Slovencev nastopili še Timi Zajc (122,5 m/129,3 točke), 25. v kvalifikacijah, ki bo izzival Rusa Jevgenija Klimova, Anže Lanišek (119/121,8) je bil 35. in se bo na izpadanje pomeril z Japoncem Jukijo Satom, ter Tilen Bartol (121/111,6), danes 48., ki ga v prvi seriji čaka dvoboj z domačinom Stephanom Leyhejem. Od slovenske vrste je brez nastopa na prvi tekmi 68. turneje ostal Rok Justin (112/102,7) na 57. mestu.