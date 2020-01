Kraftu kvalifikacije v Bischofshofnu, pet Slovencev na tekmi

Kvalifikacije so pripadle Kraftu, drugo mesto je zasedel Japonec Daiki Ito (138 metrov/150,7 točk), ki se mu je ček za 5000 evrov izmuznil za vsega desetinko točke. Blizu Kraftu je bil s skokom 136 metrov tudi Kamil Stoch, sicer šele 15. v skupni razvrstitvi novoletne turneje.Peter Prevc je s skokom 137 metrov za zmagovalcem Kraftom na sedmem mestu zaostal le za dve točki in pol. Domen Prevc je skočil 133 metrov (134,8 točk) in zasedel 20. mesto. Na tekmi so se uvrstili tudi Anže Lanišek23. (130,5 m/132,2), Timi Zajc25. (129,0 m/129,4) in Cene Prevc pa 38. (125 m/123,1) Brez tekme je za las ostal Anže Semenič, ki je zasedel 51. mesto (120,5 m/110,1).

"Današnje skakanje je bilo kar dobro, hitro mi je uspelo najti optimalni položaj na naletu, malo je bilo še težav pri odskoku, a kljub temu so bili skoki dolgi, kar me navdihuje pred jutrišnjo tekmo,"je kvalifikacije ocenil najboljši slovenski skakalec Peter Prevc.

V skupnem seštevku novoletne turneje pred zadnjo tekmo vodi Dawid Kubacki z 830,7 točkami, sledi mu mlada norveška senzacija Marius Lindvik z 821,6 točkami, tretji pa je Nemec Karl Geiger(817,4). Vodilni v skupnem seštevku svetovnega pokala Rjoju Kobajaši zaseda četrto mesto, a je njegov zaostanek do vodilnega Poljaka že precej visok (817,0). Domen Prevc je osmi (775,4), Peter Prevcpa enajsti (765,2). Visoko je tudi Anže Lanišekna 14. mestu (758,5).