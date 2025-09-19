Kralj Anže vstopa v zadnjo NHL sezono

"Po zaključeni prejšnji sezoni sem imel v zadnjih mesecih nekaj časa za razmislek in, kar je še pomembneje, pogovor z družino o tem, kam naprej. Po dolgih premislekih sem sprejel težko odločitev: prihajajoča sezona bo moja zadnja v NHL. To ni lahka odločitev, a moja družina je ob meni že več kot 20 let. Zdaj pa si zasluži moža in očeta, ki bo resnično prisoten. Otroka vstopata v zelo pomembno obdobje svojih življenj in želim biti tam za njiju, kolikor se le da. Zakaj objava že zdaj? Preprosto zato, ker nočem postati moteč dejavnik za soigralce pozneje v sezoni. Ko se začnejo najtežje tekme in šteje vsaka točka, bi bilo zadnje, kar bi si želel, da bi bila pozornost usmerjena name namesto na ekipo. Zato se mi je zdelo prav, da to povem zdaj. Kljub temu sem izjemno navdušen nad prihajajočo sezono. Še vedno imam ogromno motivacije, energije in želje tekmovati na najvišji ravni. S potezami, ki jih je ekipa naredila letos, resnično verjamem, da smo močnejši kot lani, in komaj čakam, da se začne. Današnji prvi stik z ledom je bil odličen, zdaj pa odštevam dneve do 7. oktobra. Cilj ostaja enak: igrati hokej junija in sezono končati na vrhu!"