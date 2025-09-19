Kralj Anže vstopa v zadnjo NHL sezono

"Po zaključeni prejšnji sezoni sem imel v zadnjih mesecih nekaj časa za razmislek in, kar je še pomembneje, pogovor z družino o tem, kam naprej. Po dolgih premislekih sem sprejel težko odločitev: prihajajoča sezona bo moja zadnja v NHL. To ni lahka odločitev, a moja družina je ob meni že več kot 20 let. Zdaj pa si zasluži moža in očeta, ki bo resnično prisoten. Otroka vstopata v zelo pomembno obdobje svojih življenj in želim biti tam za njiju, kolikor se le da. Zakaj objava že zdaj? Preprosto zato, ker nočem postati moteč dejavnik za soigralce pozneje v sezoni. Ko se začnejo najtežje tekme in šteje vsaka točka, bi bilo zadnje, kar bi si želel, da bi bila pozornost usmerjena name namesto na ekipo. Zato se mi je zdelo prav, da to povem zdaj. Kljub temu sem izjemno navdušen nad prihajajočo sezono. Še vedno imam ogromno motivacije, energije in želje tekmovati na najvišji ravni. S potezami, ki jih je ekipa naredila letos, resnično verjamem, da smo močnejši kot lani, in komaj čakam, da se začne. Današnji prvi stik z ledom je bil odličen, zdaj pa odštevam dneve do 7. oktobra. Cilj ostaja enak: igrati hokej junija in sezono končati na vrhu!"
S tem sporočilom se je navijačem oglasil Anže Kopitar, kapetan kultnih Los Angeles Kings v hokejski ligi NHL. Športnik, ki je med severnoameriško elito pobral nešteto nagrad, okusil tudi slast tiste največje, Stanleyjevega pokala, ki ga je dvakrat pripeljal v Slovenijo. Prvič leta 2012, drugič dve sezoni kasneje. Hrušičan je v dresu kraljev odigral rekordnih 1454 tekem, dosegel zaenkrat 838 podaj, se kar trikrat razveselil pokala Lady Bing za najbolj športno igro.
18 minut dolga novinarska konferenca
"Po koncu lanske sezone sem imel dovolj časa, da sem se pogovoril z družino, po temeljitem razmisleku pa sprejel, da bo letošnja sezona moja zadnja v ligi NHL. Odločitev sem sprejel s težkim srcem. Otroka bosta kmalu najstnika. To je zelo pomembno obdobje v življenju in rad bi bil zraven. Oba sta že mlada športnika, rad bi ju spremljal pri hokeju in umetnostnem drsanju," je besede, ki jih je zapisal tudi v sporočilo navijačem in hokejskemu svetu, na novinarsko konferenci ponovil Kopitar, ki je na druženju s predstavniki sedme sile ob sebi imel največje podpornike - soprogo Ines, hčerko Nežo in sina Jakoba.
38-letni Kopitar je v Ligi NHL kot prvi Slovenec prvič zaigral leta 2006, bil od leta 2016 kapetan kraljev. Minulo tekmovalno leto je na 81 tekmah dosegel 21 golov in dodal 46 podaj, z moštvom pa v končnici izpadel proti Edmontonu. Letošnja sezona, ki bo ob enem zadnja v bogati karieri slovenskega napadalca, se začne 7. oktobra, Kopitar in druščina pa se bodo 8. oktobra pomerili s Colorado Avalanche.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.