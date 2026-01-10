Kralji brez Kopitarja nemočni proti najslabši ekipi lige

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Za kralje je bil današnji poraz drugi v nizu, potem ko so pred dnevi po podaljšku izgubili proti San Jose Sharks. Na lestvici zahoda imajo po 43 odigranih dvobojih 46 točk, kar je dovolj za deveto mesto, Winnipeg pa je kljub zmagi ostal pri dnu s 37.

Winnipeg Jets - Los Angeles Kings FOTO: AP

Današnji obračun se je za moštvo iz mesta angelov začel slabo, saj so domači že po 91 sekundah povedli, pod zadetek se je podpisal Vladislav Namestnikov. Ob koncu prve tretjine je bil natančen še Cole Koepke. Tudi začetek druge tretjine ni minil po željah gostov, saj je Jonathan Toews pred vrati v mrežo pospravil večkrat odbit plošček. Nekaj upanja je nato gostom prav tako po odbitku pred vrati vlil Quinton Byfield, a le za kratko.

Tri minute kasneje je namreč ob številčni premoči na ledu zadel Mark Scheifele, isti igralec pa je nato 43 sekund pred iztekom časa v drugi tretjini zadel še za 5:1. V zadnjem delu je Los Angeles poskusil z menjavo vratarja, v igro je vstopil Anton Forsberg, a do spremembe izida ni več prišlo. Kuemper je v vratih Los Angelesa ujel slab dan in ustavil le 11 od 16 strelov, Forsberg pa je nato ubranil vse tri poskuse proti svojim vratom. Na drugi strani je Eric Comrie ustavil 23 od 24 strelov. Ob Scheifeleju, ki je zadel dvakrat, sta po dve točki v vrstah domačih s podajama zbrala še Cole Perfetti in Gabriel Vilardi.

Jim Hiller FOTO: AP

"Po vseh podatkih v ligi je jasno, da so ekipe zelo izenačene. V ligi ni lahkih tekem in to smo tudi pričakovali od dvoboja v Winnipegu," je po dvoboju dejal trener kraljev Jim Hiller. Strateg gostov je bil prepričan, da so njegovi varovanci z izjemo prejetega gola dobro začeli dvoboj. "To je hokej, odbitki nam niso šli na roko. Spet smo na tekmi skupaj sprožili 80 strelov. Ko od teh zadeneš le enkrat, veš, da nisi imel sreče s ploščkom. To se nam prevečkrat ponavlja. Pravijo, da se sreča obrača in da se na koncu vse izniči. Komaj čakamo, da se to kmalu zgodi," je še povedal Hiller.

Anže Kopitar FOTO: AP

Slovenski as in kapetan kraljev Anže Kopitar je izpustil še drugo zaporedno tekmo, potem ko se je poškodoval ob zmagi proti Minnesoti. Za zdaj še ni jasno, kdaj se bo 38-letni Hrušičan vrnil na led. Kopitar tako ostaja vprašljiv za obračun proti Edmonton Oilers, ki sledi že v noči na nedeljo.

Noč v ligi NHL je ponudila še dva obračuna. Washington Capitals so pri Chicago Blackhawks slavili s 5:1. Dvoboj so prestolniki odločili v prvi tretjini, ko so po vrsti zadeli Anthony Beauvillier, Connor McMichael in Ethen Frank. Po drugi tretjini, v kateri sta ekipi zadeli po enkrat, je v zadnjem delu igre do 916. gola v karieri prišel Aleksander Ovečkin. Washington na vzhodu zaseda sedmo mesto, Chicago je 12. na zahodu.

Utah Mammoth so v domači dvorani s 4:2 ugnali St. Louis Blues. Junak večera je bil Nick Schmaltz z dvema goloma in podajo, tri podaje pa je prispeval Clayton Keller. Utah je na lestvici preskočil Los Angeles in je osmi na zahodu, St. Louis ostaja pri dnu z 42 točkami.

Izidi lige NHL, 10. januar

Chicago Blackhawks - Washington Capitals 1:5 Winnipeg Jets - Los Angeles Kings 5:1 (Anže Kopitar zaradi poškodbe ni igral za Los Angeles) Utah Mammoth - St. Louis Blues 4:2