Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Zimski športi

Kralji brez Kopitarja nemočni proti najslabši ekipi lige

Winnipeg, 10. 01. 2026 08.23 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
STA
Winnipeg Jets - Los Angeles Kings

Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL brez poškodovanega kapetana Anžeta Kopitarja izgubili proti zadnje uvrščenemu Winnipegu z 1:5. Trenutno so kralji zunaj mest, ki ob koncu rednega dela prinašajo mesto v končnici.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za kralje je bil današnji poraz drugi v nizu, potem ko so pred dnevi po podaljšku izgubili proti San Jose Sharks. Na lestvici zahoda imajo po 43 odigranih dvobojih 46 točk, kar je dovolj za deveto mesto, Winnipeg pa je kljub zmagi ostal pri dnu s 37.

Winnipeg Jets - Los Angeles Kings
Winnipeg Jets - Los Angeles Kings
FOTO: AP

Današnji obračun se je za moštvo iz mesta angelov začel slabo, saj so domači že po 91 sekundah povedli, pod zadetek se je podpisal Vladislav Namestnikov. Ob koncu prve tretjine je bil natančen še Cole Koepke.

Tudi začetek druge tretjine ni minil po željah gostov, saj je Jonathan Toews pred vrati v mrežo pospravil večkrat odbit plošček. Nekaj upanja je nato gostom prav tako po odbitku pred vrati vlil Quinton Byfield, a le za kratko.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Tri minute kasneje je namreč ob številčni premoči na ledu zadel Mark Scheifele, isti igralec pa je nato 43 sekund pred iztekom časa v drugi tretjini zadel še za 5:1. V zadnjem delu je Los Angeles poskusil z menjavo vratarja, v igro je vstopil Anton Forsberg, a do spremembe izida ni več prišlo.

Kuemper je v vratih Los Angelesa ujel slab dan in ustavil le 11 od 16 strelov, Forsberg pa je nato ubranil vse tri poskuse proti svojim vratom. Na drugi strani je Eric Comrie ustavil 23 od 24 strelov. Ob Scheifeleju, ki je zadel dvakrat, sta po dve točki v vrstah domačih s podajama zbrala še Cole Perfetti in Gabriel Vilardi.

Jim Hiller
Jim Hiller
FOTO: AP

"Po vseh podatkih v ligi je jasno, da so ekipe zelo izenačene. V ligi ni lahkih tekem in to smo tudi pričakovali od dvoboja v Winnipegu," je po dvoboju dejal trener kraljev Jim Hiller.

Strateg gostov je bil prepričan, da so njegovi varovanci z izjemo prejetega gola dobro začeli dvoboj. "To je hokej, odbitki nam niso šli na roko. Spet smo na tekmi skupaj sprožili 80 strelov. Ko od teh zadeneš le enkrat, veš, da nisi imel sreče s ploščkom. To se nam prevečkrat ponavlja. Pravijo, da se sreča obrača in da se na koncu vse izniči. Komaj čakamo, da se to kmalu zgodi," je še povedal Hiller.

Anže Kopitar
Anže Kopitar
FOTO: AP

Slovenski as in kapetan kraljev Anže Kopitar je izpustil še drugo zaporedno tekmo, potem ko se je poškodoval ob zmagi proti Minnesoti. Za zdaj še ni jasno, kdaj se bo 38-letni Hrušičan vrnil na led. Kopitar tako ostaja vprašljiv za obračun proti Edmonton Oilers, ki sledi že v noči na nedeljo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Noč v ligi NHL je ponudila še dva obračuna. Washington Capitals so pri Chicago Blackhawks slavili s 5:1. Dvoboj so prestolniki odločili v prvi tretjini, ko so po vrsti zadeli Anthony Beauvillier, Connor McMichael in Ethen Frank. Po drugi tretjini, v kateri sta ekipi zadeli po enkrat, je v zadnjem delu igre do 916. gola v karieri prišel Aleksander Ovečkin. Washington na vzhodu zaseda sedmo mesto, Chicago je 12. na zahodu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Utah Mammoth so v domači dvorani s 4:2 ugnali St. Louis Blues. Junak večera je bil Nick Schmaltz z dvema goloma in podajo, tri podaje pa je prispeval Clayton Keller. Utah je na lestvici preskočil Los Angeles in je osmi na zahodu, St. Louis ostaja pri dnu z 42 točkami.

Izidi lige NHL, 10. januar

Chicago Blackhawks - Washington Capitals 1:5

Winnipeg Jets - Los Angeles Kings 5:1

(Anže Kopitar zaradi poškodbe ni igral za Los Angeles)

Utah Mammoth - St. Louis Blues 4:2

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

liga nhl anže kopitar kings jets poraz

Ljubljanski hokejisti nemočni v Salzburgu

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Zamrzovanje jajčec pri 18: zvezdnik šokiral javnost
Ko otrok prekine stik – kako obnoviti odnos
Ko otrok prekine stik – kako obnoviti odnos
Nasveti vplivnežev? Ne, hvala, pravi Michelle Obama
Nasveti vplivnežev? Ne, hvala, pravi Michelle Obama
Kdaj dojenčku začeti čistiti zobke?
Kdaj dojenčku začeti čistiti zobke?
zadovoljna
Portal
Je to najlepša babica na svetu?
Dnevni horoskop: Raki poslušajo srce, škorpijoni so mirni
Dnevni horoskop: Raki poslušajo srce, škorpijoni so mirni
Vroče fotografije hrvaškega para
Vroče fotografije hrvaškega para
Nohti 2026: V modo se vrača klasika
Nohti 2026: V modo se vrača klasika
vizita
Portal
Rak pri mladih ženskah: zaskrbljujoč porast in možni vzroki
Skrita 'stikala' v naši DNK bi lahko razložila, kako Alzheimerjeva bolezen prevzame možgane
Skrita 'stikala' v naši DNK bi lahko razložila, kako Alzheimerjeva bolezen prevzame možgane
Smejalni plin kot hitro delujoče zdravljenje depresije? Nova raziskava prinaša upanje
Smejalni plin kot hitro delujoče zdravljenje depresije? Nova raziskava prinaša upanje
Od prazničnega veselja do občutka praznine?
Od prazničnega veselja do občutka praznine?
cekin
Portal
Zaklad na parkirišču čaka lastnika
Maščevalna odpoved: nov trend odhoda brez opozorila
Maščevalna odpoved: nov trend odhoda brez opozorila
Starejši delavci morate vedeti
Starejši delavci morate vedeti
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026
moskisvet
Portal
Rekla je, da ima prevelikega
Razkrita dolgo varovana skrivnost Betelgeze
Razkrita dolgo varovana skrivnost Betelgeze
Ko je Jugoslavija ustavila sanje ...
Ko je Jugoslavija ustavila sanje ...
Avtomobilske novosti 2026: leto elektrike, hibridov in velikih povratkov
Avtomobilske novosti 2026: leto elektrike, hibridov in velikih povratkov
dominvrt
Portal
Kako skrbeti za vitezovo zvezdo, da bo dolgo cvetela?
Trendi za leto 2026: takšne bodo jedilnice prihodnosti
Trendi za leto 2026: takšne bodo jedilnice prihodnosti
Čemu bi morali vsak dan nameniti 10 minut?
Čemu bi morali vsak dan nameniti 10 minut?
Tako boste preprosto odstranili madeže soli iz čevljev
Tako boste preprosto odstranili madeže soli iz čevljev
okusno
Portal
Napake, ki pokvarijo domačo juho – in kako jo narediti veliko bolj okusno
Palačinke za vsako priložnost: recepti za zajtrk, kosilo in sladico
Palačinke za vsako priložnost: recepti za zajtrk, kosilo in sladico
Vikend brez stresa v kuhinji: 5 jedi, pripravljenih v dobre pol ure
Vikend brez stresa v kuhinji: 5 jedi, pripravljenih v dobre pol ure
Najlažja pita, ki jo lahko naredi vsak
Najlažja pita, ki jo lahko naredi vsak
voyo
Portal
Jutranja ptica
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
Babilon
Babilon
Podarjeno srce
Podarjeno srce
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1445