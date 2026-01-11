Naslovnica
Zimski športi

Kralji brez Kopitarja do zmage po kazenskih strelih

Edmonton, 11. 01. 2026 08.14 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA
Los Angeles Kings

Hokejisti Los Angeles Kings so po dveh porazih le našli pot do zmage. Kralji, ki so še vedno brez poškodovanega slovenskega kapetana Anžeta Kopitarja, so v gosteh v Kanadi pri Edmonton Oilers slavili po izvajanju kazenskih strelov s 4:3. Junak tekme v dvorani Rogers Place je bil Adrian Kempe, ki je po rednem delu edini našel pot do gola.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kralji so z dragocenima točkama izkupiček točk povišali na 48, toliko jih imajo v razvrstitvi zahodne konference tudi člani zasedbe Seattle Kraken, za osmo mesto na lestvici. Edmonton jih ima na petem mestu razpredelnice 51, vodilna ekipa Colorado Avalanche na vrhu razvrstitve pa 73.

Tekmo v Edmontonu so bolje odprli domači, ko je za vodstvo z 1:0 v deseti minuti zadel Leon Draisaitl. Corey Perry je ob igralcu več v 18. minuti dosegel gol za goste in izenačenje.

V drugi tretjini se je ponovil scenarij iz prve. Draisaitl je bil uspešen že takoj na začetku, ko je v drugi minuti druge tretjine zadel za 2:1. Dve minuti kasneje pa so kralji le našli pravi odgovor ter izenačili, uspešen je bil Andre Lee.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Alex Laferriere je v zadnji tretjini povišal na 3:2. A domači niso zaspali. Naftarji so prek Connorja McDavida, ob power playu, dosegli izenačenje 3:3 ter izsilili podaljšek v tem derbiju tekmecev iz pacifiške skupine. To je bil McDavidov 30. gol v sezoni. Kanadski napadalec je niz točk podaljšal na 18 tekem, kar je njegov rekord v karieri.

Podaljšek je minil brez zadetkov. Adrian Kempe je bil nato edini uspešen izvajalec kazenskega strela. Connor Ingram je za Edmonton zbral 27 obramb. Anton Forsberg je imel na drugi strani 21 obramb na svojem računu. Vratar kraljev se je izkazal po koncu rednega dela, ko je ubranil kazenske strele McDavida, Draisaitla in Ryana Nugent-Hopkinsa.

Uspešno izveden kazenski strel Adriana Kempa
Uspešno izveden kazenski strel Adriana Kempa
FOTO: AP

Šlo je sicer za prvo srečanje kraljev in naftarjev po prvem krogu lanske končnice. Edmonton je v zadnjih štirih sezonah izločil Los Angeles v uvodnem krogu končnice. Los Angeles Kings naslednja tekma čaka v torek zjutraj, ko bodo igrali doma proti drugi najboljši ekipi zahoda Dallas Stars. Ti so po podaljšku izgubili v gosteh pri San Jose Sharks s 4:5.

Izidi lige NHL, 11. januar

Boston Bruins - New York Rangers 10:2

Pittsburgh Penguins - Calgary Flames 1:2

Colorado Avalanche - Columbus Blue Jackets 4:0

San Jose Sharks - Dallas Stars 5:4 (podaljšek)

Buffalo Sabres - Anaheim Ducks 5:3

Toronto Maple Leafs - Vancouver Canucks 5:0

Montreal Canadiens - Detroit Red Wings 0:4

Ottawa Senators - Florida Panthers 2:3

Philadelphia Flyers - Tampa Bay Lightning 2:7

Carolina Hurricanes - Seattle Kraken 3:2

Nashville Predators - Chicago Blackhawks 0:3

Minnesota Wild - New York Islanders 3:4 (podaljšek)

Edmonton Oilers - Los Angeles Kings 3:4 (kazenski streli)

(Anže Kopitar ni igral za LA Kings zaradi poškodbe)

Vegas Golden Knights - St. Louis Blues 4:2

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

nhl la kings oilers zmaga anže kopitar

Sneg odnesel ženski superveleslalom v Zauchenseeju

Lanišek in Zajc druga v Zakopanah, Avstrijca daleč pred vsemi

