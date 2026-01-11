Kralji brez Kopitarja do zmage po kazenskih strelih

Kralji so z dragocenima točkama izkupiček točk povišali na 48, toliko jih imajo v razvrstitvi zahodne konference tudi člani zasedbe Seattle Kraken, za osmo mesto na lestvici. Edmonton jih ima na petem mestu razpredelnice 51, vodilna ekipa Colorado Avalanche na vrhu razvrstitve pa 73.

Tekmo v Edmontonu so bolje odprli domači, ko je za vodstvo z 1:0 v deseti minuti zadel Leon Draisaitl. Corey Perry je ob igralcu več v 18. minuti dosegel gol za goste in izenačenje.

V drugi tretjini se je ponovil scenarij iz prve. Draisaitl je bil uspešen že takoj na začetku, ko je v drugi minuti druge tretjine zadel za 2:1. Dve minuti kasneje pa so kralji le našli pravi odgovor ter izenačili, uspešen je bil Andre Lee.