Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Futsal Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Zimski športi

Kralji brez Kopitarja znova izgubili podaljšek proti Anaheimu

Los Angeles, 18. 01. 2026 09.34 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
STA
Anaheim Ducks - Los Angeles Kings

Hokejisti Los Angeles Kings so še na tretji zaporedni tekmi severnoameriške profesionalne hokejske lige igrali podaljšek. Tako kot v petek so ga tudi tokrat izgubili proti sosedom v Anaheimu, tokrat v gosteh z 1:2. Slovenski zvezdnik Anže Kopitar zaradi poškodbe še naprej ne igra.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Tekmo je 57,4 sekunde pred koncem dodatnega dela odločil Mikael Granlund. V rednem delu je za Anaheim v polno zadel Mason McTavish, za kralje, ki so v okvir gola sprožili le 18 strelov, pa Adrian Kempe.

Ducks so se s tretjo zaporedno zmago točkovno izenačili z Los Angelesom, 51 točk pa imata v zahodni konferenci še dve ekipi, in sicer Seattle in San Jose. Seattle je na lestvici sedmi, San Jose osmi, Anaheim deveti, Los Angeles pa deseti. Točko na 11. mestu zaostaja Nashville.

Anaheim Ducks - Los Angeles Kings
Anaheim Ducks - Los Angeles Kings
FOTO: AP

Seattle je tokrat s 3:6 izgubil na gostovanju pri Utahu, gostitelji so že na sedmi tekmi prišli vsaj do točke. Za zmago ima največ zaslug Nate Schmidt, ki je prispeval dva gola in dve podaji. Še prepričljivejši poraz je v Las Vegasu vknjižil Nashville, Golden Knights so ga premagali s 7:2, za domače je bila to že sedma zaporedna zmaga. Nihče od njihovih igralcev ni dosegel več kot enega gola.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Še za odtenek bolj prepričljivi so bili igralci Edmontona, v Vancouvru so zmagali kar s 6:0, čeprav so igrali brez svojega drugega najboljšega strelca Leona Draisaitla, prvi, Connor McDavid je tokrat k zmagi prispeval le asistenco. Nemec je zaradi bolezni v družini odpotoval v domovino in bo manjkal na nekaj tekmah.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Carolina, vodilna ekipa vzhodne konference, je v gosteh s 4:1 ugnala New Jersey, s svojim četrtim "hat-trickom" v NHL je zablestel Andrej Svečnikov. Tri gole je na tekmi med New York Rangers in Philadelphio, ki so jo s 6:3 dobili prvi, dosegel tudi Mika Zibanejad. Manj uspešno je bilo drugo moštvo iz New Yorka, Islanders, z 2:4 je izgubilo v Calgaryju.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Montreal je v Ottawi v zadnji tretjini že zaostajal z dvema goloma razlike, a se rešil v podaljšek, kjer mu je po 33 sekundah zmago zagotovil Cole Caufield. Šeste zaporedne zmage se je veselil Boston, s 5:2 je zmagal v Chicagu. Dva gola je na svoj 25. rojstni dan prispeval Mason Lohrei. Za branilca je bila to prva tekma v karieri z več kot enim doseženim golom.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Štiri zaporedne zmage ima zdaj Columbus, potem ko je po kazenskih strelih zmagal v Pittsburghu, ki si je dodatne minute priboril z golom Sidneyja Crosbyja minuto in sekundo pred koncem rednega dela. Tudi na tekmi med Buffalom in Minnesoto je bil potreben podaljšek, z golom za 4:5 ga je odločil Mats Zuccarello.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Florida je bila v gosteh s 5:2 boljša od Washingtona, Sam Bennett je v statistiko vpisal gol in dve podaji. Gostujoče zmage se je veselil tudi Toronto, s 4:3 je po podaljšku premagal Winnipeg, odločilni gol je prispeval Max Domi.

Izidi lige NHL, 18. januar:

Buffalo Sabres - Minnesota Wild 4:5 (podaljšek)

Philadelphia Flyers - New York Rangers 3:6

Calgary Flames - New York Islanders 4:2

Utah Mammoth - Seattle Kraken 6:3

Ottawa Senators - Montreal Canadiens 5:6 (podaljšek)

New Jersey Devils - Carolina Hurricanes 1:4

Pittsburgh Penguins - Columbus Blue Jackets 3:4 (kazenski streli)

Washington Capitals - Florida Panthers 2:5

Winnipeg Jets - Toronto Maple Leafs 3:4 (podaljšek)

Chicago Blackhawks - Boston Bruins 2:5

Vancouver Canucks - Edmonton Oilers 0:6

Vegas Golden Knights - Nashville Predators 7:2

Anaheim Ducks - Los Angeles Kings 2:1 (podaljšek)

(Anže Kopitar ni igral za LA Kings zaradi poškodbe)

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nhl la kings anže kopitar podaljšek

'V spodnje perilo so tlačili plastelin', avstrijski olimpijec o bizarnem goljufanju smučarskih skakalcev

  • katalog
  • kamin
  • kamera
  • rastlinjak
  • kopalnica
  • generator
  • verige
  • vijačnik
  • omare
  • regal
  • radiator
  • sesalnik
  • dereze
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Tuširanje otrok: Ali je res potrebno vsak dan?
Pasivnost najstnikov ni lenoba, je sporočilo
Pasivnost najstnikov ni lenoba, je sporočilo
Kako mati in oče pomagata otroku pri obvladovanju čustev
Kako mati in oče pomagata otroku pri obvladovanju čustev
5 zimskih pravil Skandinavcev za srečne otroke
5 zimskih pravil Skandinavcev za srečne otroke
zadovoljna
Portal
Cora Schumacher spet srečno zaljubljena
Tedenski horoskop: Raki sprejemajo svoja čustva, tehtnice čakajo težke odločitve
Tedenski horoskop: Raki sprejemajo svoja čustva, tehtnice čakajo težke odločitve
Dnevni horoskop: Ovni bodo utrujeni, levi morajo biti iskreni
Dnevni horoskop: Ovni bodo utrujeni, levi morajo biti iskreni
To dekleta iz skupine Bepop svetujejo našim olimpijcem
To dekleta iz skupine Bepop svetujejo našim olimpijcem
vizita
Portal
Že trije dnevi opijanja lahko povzročijo hitro in izrazito poškodbo črevesja
Lahko zdravje zob napove tveganje za prezgodnjo smrt?
Lahko zdravje zob napove tveganje za prezgodnjo smrt?
Kaj se zgodi, ko prenehate jemati zdravila za zmanjšanje telesne mase?
Kaj se zgodi, ko prenehate jemati zdravila za zmanjšanje telesne mase?
Trije simptomi, ki jih pri raku debelega črevesa ne smete nikoli prezreti
Trije simptomi, ki jih pri raku debelega črevesa ne smete nikoli prezreti
cekin
Portal
Razpis za delovna mesta z brezplačnim bivanjem
Ko je vsak klik potencialna katastrofa
Ko je vsak klik potencialna katastrofa
Gotovina izginja iz Nemčije? Preverite, kaj to pomeni
Gotovina izginja iz Nemčije? Preverite, kaj to pomeni
Presenečenje pri Affleckovih: 13-letnik bi stavil, kaj pravi oče Ben?
Presenečenje pri Affleckovih: 13-letnik bi stavil, kaj pravi oče Ben?
moskisvet
Portal
Se ga spomnite? Danes je le še bleda senca sebe
Popotniški koledar: Najlepše destinacije za vsak mesec v letu
Popotniški koledar: Najlepše destinacije za vsak mesec v letu
To je najbolj umazano mesto na letalu
To je najbolj umazano mesto na letalu
Od obrtnika do milijarderja: neverjetna zgodba o uspehu
Od obrtnika do milijarderja: neverjetna zgodba o uspehu
dominvrt
Portal
Čista steklokeramična plošča brez uporabe kemikalij
Zato bi morali dati tableto za pomivalni stroj v straniščno školjko
Zato bi morali dati tableto za pomivalni stroj v straniščno školjko
S tem pozimi nikoli ne hranite ptičkov
S tem pozimi nikoli ne hranite ptičkov
To je kuhinja Luke Modrića
To je kuhinja Luke Modrića
okusno
Portal
Navdih za vikend: 5 receptov naših bralcev za popolno družinsko kosilo
Sladica, ki jo je nemogoče nehati jesti
Sladica, ki jo je nemogoče nehati jesti
Domača goveja enolončnica, ki pogreje in nasiti
Domača goveja enolončnica, ki pogreje in nasiti
Najboljše pecivo na svetu: sanjska kombinacija biskvita, kreme in meringe
Najboljše pecivo na svetu: sanjska kombinacija biskvita, kreme in meringe
voyo
Portal
Skrivnosti
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
Čao Bela
Čao Bela
Čas smrti
Čas smrti
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1450