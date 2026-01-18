Kralji brez Kopitarja znova izgubili podaljšek proti Anaheimu

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Tekmo je 57,4 sekunde pred koncem dodatnega dela odločil Mikael Granlund. V rednem delu je za Anaheim v polno zadel Mason McTavish, za kralje, ki so v okvir gola sprožili le 18 strelov, pa Adrian Kempe. Ducks so se s tretjo zaporedno zmago točkovno izenačili z Los Angelesom, 51 točk pa imata v zahodni konferenci še dve ekipi, in sicer Seattle in San Jose. Seattle je na lestvici sedmi, San Jose osmi, Anaheim deveti, Los Angeles pa deseti. Točko na 11. mestu zaostaja Nashville.

Anaheim Ducks - Los Angeles Kings FOTO: AP

Seattle je tokrat s 3:6 izgubil na gostovanju pri Utahu, gostitelji so že na sedmi tekmi prišli vsaj do točke. Za zmago ima največ zaslug Nate Schmidt, ki je prispeval dva gola in dve podaji. Še prepričljivejši poraz je v Las Vegasu vknjižil Nashville, Golden Knights so ga premagali s 7:2, za domače je bila to že sedma zaporedna zmaga. Nihče od njihovih igralcev ni dosegel več kot enega gola.

Še za odtenek bolj prepričljivi so bili igralci Edmontona, v Vancouvru so zmagali kar s 6:0, čeprav so igrali brez svojega drugega najboljšega strelca Leona Draisaitla, prvi, Connor McDavid je tokrat k zmagi prispeval le asistenco. Nemec je zaradi bolezni v družini odpotoval v domovino in bo manjkal na nekaj tekmah.

Carolina, vodilna ekipa vzhodne konference, je v gosteh s 4:1 ugnala New Jersey, s svojim četrtim "hat-trickom" v NHL je zablestel Andrej Svečnikov. Tri gole je na tekmi med New York Rangers in Philadelphio, ki so jo s 6:3 dobili prvi, dosegel tudi Mika Zibanejad. Manj uspešno je bilo drugo moštvo iz New Yorka, Islanders, z 2:4 je izgubilo v Calgaryju.

Montreal je v Ottawi v zadnji tretjini že zaostajal z dvema goloma razlike, a se rešil v podaljšek, kjer mu je po 33 sekundah zmago zagotovil Cole Caufield. Šeste zaporedne zmage se je veselil Boston, s 5:2 je zmagal v Chicagu. Dva gola je na svoj 25. rojstni dan prispeval Mason Lohrei. Za branilca je bila to prva tekma v karieri z več kot enim doseženim golom.

Štiri zaporedne zmage ima zdaj Columbus, potem ko je po kazenskih strelih zmagal v Pittsburghu, ki si je dodatne minute priboril z golom Sidneyja Crosbyja minuto in sekundo pred koncem rednega dela. Tudi na tekmi med Buffalom in Minnesoto je bil potreben podaljšek, z golom za 4:5 ga je odločil Mats Zuccarello.

Florida je bila v gosteh s 5:2 boljša od Washingtona, Sam Bennett je v statistiko vpisal gol in dve podaji. Gostujoče zmage se je veselil tudi Toronto, s 4:3 je po podaljšku premagal Winnipeg, odločilni gol je prispeval Max Domi.

Izidi lige NHL, 18. januar:

Buffalo Sabres - Minnesota Wild 4:5 (podaljšek) Philadelphia Flyers - New York Rangers 3:6 Calgary Flames - New York Islanders 4:2 Utah Mammoth - Seattle Kraken 6:3 Ottawa Senators - Montreal Canadiens 5:6 (podaljšek) New Jersey Devils - Carolina Hurricanes 1:4 Pittsburgh Penguins - Columbus Blue Jackets 3:4 (kazenski streli) Washington Capitals - Florida Panthers 2:5 Winnipeg Jets - Toronto Maple Leafs 3:4 (podaljšek) Chicago Blackhawks - Boston Bruins 2:5 Vancouver Canucks - Edmonton Oilers 0:6 Vegas Golden Knights - Nashville Predators 7:2 Anaheim Ducks - Los Angeles Kings 2:1 (podaljšek) (Anže Kopitar ni igral za LA Kings zaradi poškodbe)