Kralji brez poškodovanega Kopitarja zmagali v St. Louisu

Trevor Moore je zadel v tretji tretjini, nato pa je dodal odločilni gol v četrtem krogu kazenskih strelov za Kings. Ob tem je Moore igral svojo prvo tekmo, potem ko je zaradi poškodbe izpustil prejšnjih 11 tekem. Alex Laferriere je za goste dodal gol in podajo, vratar Darcy Kuemper je zbral 24 obramb. Adrian Kempe je bil prav tako uspešen v kazenskih strelih za Kings.