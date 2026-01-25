Naslovnica
Zimski športi

Kralji brez poškodovanega Kopitarja zmagali v St. Louisu

St. Louis, 25. 01. 2026

Avtor:
STA
Los Angeles Kings

Hokejisti Los Angeles Kings so brez še vedno poškodovanega slovenskega kapetana Anžeta Kopitarja v severnoameriški ligi NHL v St. Louisu po podaljšku s 5:4 premagali Blues. Kralji so po štirih zaporednih porazih dosegli dve zmagi v nizu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Trevor Moore je zadel v tretji tretjini, nato pa je dodal odločilni gol v četrtem krogu kazenskih strelov za Kings. Ob tem je Moore igral svojo prvo tekmo, potem ko je zaradi poškodbe izpustil prejšnjih 11 tekem. Alex Laferriere je za goste dodal gol in podajo, vratar Darcy Kuemper je zbral 24 obramb. Adrian Kempe je bil prav tako uspešen v kazenskih strelih za Kings.

St. Louis Blues - Los Angeles Kings
St. Louis Blues - Los Angeles Kings
FOTO: AP

Dalibor Dvorsky je zadel za Blues v tretjem krogu kazenskih strelov, Jordan Kyrou je dvakrat premagal vratarja tekmecev, a so Blues izgubili četrtič v nizu. Kralji bodo naslednjič igrali v noči na torek po slovenskem času, ko jih bodo gostili igralci Columbus Blue Jackets.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Izidi lige NHL, 25. januar

New York Islanders - Buffalo Sabres 0:5

Nashville Predators - Utah Mammoth 2:5

Boston Bruins - Montreal Canadiens 4:3

Ottawa Senators - Carolina Hurricanes 1:4

Columbus Blue Jackets - Tampa Bay Lightning 8:5

Winnipeg Jets - Detroit Red Wings 1:5

St. Louis Blues - Los Angeles Kings 4:5 (kazenski streli)

(Anžeta Kopitarja ni bilo v kadru LA Kings)

Minnesota Wild - Florida Panthers 3:4 (podaljšek)

Edmonton Oilers - Washington Capitals 6:5 (podaljšek)

