Kralji doma izgubili z New Jerseyjem, Kopitar prispeval podajo

Los Angeles, 02. 11. 2025 07.36 | Posodobljeno pred dvema minutama

Hokejisti Los Angeles Kings so v ligi NHL na domačem ledu z 1:4 izgubili proti New Jersey Devils. Slovenski as in kapetan kraljev Anže Kopitar je na ledu tokrat preživel 17:39 minute in vpisal podajo pri edinem zadetku Los Angelesa za znižanje na 1:3.

Devils, ki so z deveto zmago v sezoni pri 18 točkah in na vrhu vzhodne konference, so na gostovanju v mestu angelov sprožili polovico manj strelov na gol kot kralji (22:44), vseeno pa bili bolj učinkoviti in prekinili niz sedmih zaporednih tekem Los Angelesa, na katerih je osvojil vsaj točko. Kralji so s 14 točkami osmi v zahodni konferenci in četrti v pacifiški diviziji.

Pri New Jerseyju se je s 43 obrambami izkazal vratar Jacob Markstrom. Dawson Mercer je prispeval dva zadetka za Devilse, ki so po dveh porazih sinoči znova zmagali, zadela pa sta še Nico Hischier in Brian Halonen.

Za Los Angeles je bil edini strelec sredi zadnje tretjine Andrej Kuzmenko, Anže Kopitar pa je pri tem vpisal asistenco. Za 38-letnega Hrušičana je bila na deveti letošnji tekmi to šesta točka, prav vse je zbral s podajami.

