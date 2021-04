Kralji gladko izgubili proti Arizoni, Washington zmaguje tudi brez Ovečkina

Izkušeni Zdeno Chara pa je odigral 1600. tekmo v ligi in se na seznamu branilcev, ki so dosegli ta mejnik, pridružil Chrisu Cheliosu, Scottu Stevensu, Larryju Murphyju inRayu Bourqueju. Na tekmi v Los Angelesu domačim ni šlo po načrtih. Ostali so praznih rok in tudi brez vsaj častnega zadetka. Darcy Kuemperje za Arizono zbral 26 obramb in drugič v sezoni ter 20. v karieri ohranil mrežo nedotaknjeno. Kojoti so se z zmago približali mestom za končnico, na četrtem v skupini imajo zdaj točko več kot St. Louis. Za ekipo, ki je pred tem zmagala le na eni od prejšnjih osmih tekem, je Derick Brassard s podajo pripel do 500. točke v ligi. Kralji zdaj za današnjimi tekmeci zaostajajo sedem točk. Calvin Petersen je tekmo končal s 36 obrambami, Kopitar pa je bil pri neučinkovitih kraljih še najbolj nevaren s štirimi streli. "Prva polovica tekma ni bila najboljša, ne moremo pričakovati, da bomo zmagovali s takšno predstavo. Tudi ekipni duh ni bil na najvišji ravni, potrebovali bi več energije," je bil po slabi predstavi po tekmi kritičen Anže Kopitar.

Zvezdnik Pittsburgha Sidney Crosby pa je na tekmi z New Jerseyjem, ki jo je njegova ekipa dobila s 4:2, postavil nov mejnik v karieri in obenem klubski rekord. Zadetek na prazna vrata tik pred koncem tekme je bil namreč njegov 20. gol v sezoni, s tem pa je postal prvi igralec te ekipe, ki je vsaj toliko golov dosegel v 13 sezonah. Prej si je dosežek 12 takšnih sezon delil z Mariom Lemieuxom in Jevgenijem Malkinom. Detroitu pa ni pomagala niti najboljša predstava doslej v NHL vratarja Jonathana Bernierja. Tekmo je končal s 50 obrambami, a je njegova ekipa na koncu le klonila, potem ko je Dallas zmagal po podaljšku. Za zmagoviti gol je 52 sekund pred koncem poskrbelJamie Benn. Za Bernierja je bilo 50 obramb največ v karieri, v tej sezoni pa sta jih toliko imela le še Cam Talbot (Minnesota) in Jordan Binnington (St. Louis).

"Izgubili smo že veliko tekem, v katerih smo bili boljši, zmago v tej pa smo si res zaslužili. Noro je, da smo sploh igrali podaljšek, a je Bernier odigral fantastično tekmo," je uspeh pospremil trener Dallasa Rick Bowness.

Izidi:

Pittsburgh Penguins – New Jersey Devils 4 : 2

St. Louis Blues – Colorado Avalanche 5 : 3

Calgary Flames – Montreal Canadiens 5 : 2

Winnipeg Jets – Toronto Maple Leafs 1 : 4

New York Islanders –Washington Capitals 3 : 6

Florida Panthers – Carolina Hurricanes 4 : 3 (podaljšek)

Detroit Red Wings – Dallas Stars 1 : 2 (podaljšek)

Anaheim Ducks – Vegas Golden Knights 1 : 5

San Jose Sharks – Minnesota Wild 3 : 6

Vancouver Canucks – Ottawa Senators 4 : 2

Los Angeles Kings – Arizona Coyotes 0 : 4