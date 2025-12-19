Naslovnica
Kralji končali niz štirih porazov, Kopitar prispeval podajo

Tampa, 19. 12. 2025 07.02 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Anže Kopitar

Adrian Kempe je dosegel dva zadetka, Los Angeles Kings pa so v severnoameriški hokejski ligi NHL z 2:1 v gosteh ugnali Tampo Bay Lightning ter končali niz štirih porazov. Slovenski kapetan kraljev Anže Kopitar je podal za izenačenje v drugi tretjini.

Anton Forsberg je za Kingse zbral 31 obramb, premagal ga je le Oliver Bjorkstrand in domače sredi 13. minute povedel v vodstvo. Gostje so zadeli dvakrat v drugem delu, ko je pri prvi uspešni akciji sodeloval tudi Anže Kopitar, ki je podal po petih minutah in 21 sekundah druge tretjine.

Ko večina konča, ona začne znova

