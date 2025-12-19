Kralji končali niz štirih porazov, Kopitar prispeval podajo

Anton Forsberg je za Kingse zbral 31 obramb, premagal ga je le Oliver Bjorkstrand in domače sredi 13. minute povedel v vodstvo. Gostje so zadeli dvakrat v drugem delu, ko je pri prvi uspešni akciji sodeloval tudi Anže Kopitar, ki je podal po petih minutah in 21 sekundah druge tretjine.