Anton Forsberg je za Kingse zbral 31 obramb, premagal ga je le Oliver Bjorkstrand in domače sredi 13. minute povedel v vodstvo. Gostje so zadeli dvakrat v drugem delu, ko je pri prvi uspešni akciji sodeloval tudi Anže Kopitar, ki je podal po petih minutah in 21 sekundah druge tretjine.
Zimski športi
Kralji končali niz štirih porazov, Kopitar prispeval podajo
Adrian Kempe je dosegel dva zadetka, Los Angeles Kings pa so v severnoameriški hokejski ligi NHL z 2:1 v gosteh ugnali Tampo Bay Lightning ter končali niz štirih porazov. Slovenski kapetan kraljev Anže Kopitar je podal za izenačenje v drugi tretjini.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.