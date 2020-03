Kralji meljejo najprej: zabeležili so sedmo zaporedno zmago

Hokejisti Los Angeles Kings, ki jim kot kapetan poveljuje slovenski zveznik Anže Kopitar, so v ligi NHL prišli do sedme zaporedne zmage. Kralji, za katere Kopitar tokrat ni dosegel novih točk, so premagali Ottawo, ki je podobno kot Kralji bolj na repu razpredelnice svoje konference. Kingsi so že v 29. sekundi igre prejeli hladen tuš, ko je za goste zadel Bobby Ryan. Za domače je v 11. minuti izenačil Trevor Lewis.

V drugem delu igre ni bilo zadetkov, na začetku zadnje tretjine pa so do novega vodstva znova prišli gostje preko Jaysa Hawryluka. Domači so v nadaljevanju znova izenačili, z igralcem več na ledu je zadel Gabriel Vilardi, zmago Kingsom pa je v 56. minuti zagotovil Martin Frk. Če ne bo prišlo do sprememb, Kingse prihodnja tekma časa v soboto zvečer po srednjeevropskem času, ko bodo gostili Anaheim Ducks. Kingsi so na predzadnjem mestu zahodne konference, zbrali so 64 točk, na osmem mestu je Nashville, ki jim ima 78. Do konca rednega dela sezone, če bo šlo vse po načrtih, morajo Kralji odigrati še 12 tekem.

Sicer pa se, potem ko je košarkarska liga NBA začasno prekinila prvenstvo, oglasilo tudi vodstvo lige NHL. To je dejalo, da spremlja situacijo glede novega koronavirusa in bo javnost obveščalo o nadaljnjih ukrepih. Sta pa ekipi Columbus Blue Jackets in San Jose Sharks že napovedali, da bosta prihajajoče domače tekme preventivno igrali pred praznimi tribunami.

Izidi:

Chicago Blackhawks - San Jose Sharks 6:2

Edmonton Oilers - Winnipeg Jets 2:4

Anaheim Ducks - St. Louis Blues 2:4

Colorado Avalanche - New York Rangers 3:2 (podaljšek)

Los Angeles Kings - Ottawa Senators 3:2