Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojka Zimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Zimski športi

Kralji na domačem ledu po podaljških klonili proti Bostonu

Los Angeles, 22. 11. 2025 07.53 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , L.M.
Komentarji
0

Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL na svojem ledu po podaljšku z 1:2 izgubili dvoboj z ekipo Boston Bruins. Slovenski kapetan gostiteljev Anže Kopitar v 18 minutah in petih sekundah na ledu ni dosegel točke. Kralji so izgubili še svojo tretjo zaporedno tekmo.

V prvih dveh tretjinah ni bilo zadetkov, šele po osmih minutah in sekundi zadnjega dela igre se je izid spremenil, ko je Morgan Geekie goste popeljal v vodstvo. Z igralcem manj na ledu so petič v sezoni nato zadeli kralji, še tretjič je bil v takih priložnostih uspešen Joel Armia, ki je zadel po protinapadu v 54. minuti dvoboja.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Moštvi sta igrali podaljšek, v katerem so domači napravili kar nekaj napak. Eno izmed teh je izkoristil Geekie. Med podajalci je bil pri obeh golih gostov Nikita Zadorov.

Pred zadetki so imeli domači med drugim tudi petkrat številčno premoč, ki pa jih niso izkoristili. Sami so bili v tem času oslabljeni le enkrat, ko je sredi sedme minute prve tretjine dvominutno kazen dobil Corey Perry zaradi nepravilnega oviranja Zadorova.

Corey Perry in Nikita Zadorov
Corey Perry in Nikita Zadorov FOTO: AP

Tri minute pozneje je moral za dve minuti na klop Sean Kuraly, ki je bil izključen še ob koncu sedme minute drugega dela zaradi spotikanja Anžeta Kopitarja. Kuraly je nato protestiral in dobil še desetminutno kazen.

S tretjim zaporednim porazom so hokejisti iz Kalifornije padli na šesto mesto zahodne konference. Kralji bodo naslednjo tekmo igrali v noči na torek, ko bodo gostili Ottawo Senators.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
anže kopitar la kings hokej nhl
Naslednji članek

Led je prebit, skakalci samozavestno pričakujejo prvo posamično tekmo

  • Splača se
  • deluxe_bao_buns
  • kraljeve_kozice
  • hrustljava_raca
  • deluxe pinsa
  • Splača se
  • Deluxe sladica v lončku
  • cokoladne_tortice
  • losos_v_listnatem
  • sladica_pastel_de_nata
  • Splača se
  • black angus
  • suha_salama
  • hrustljavi_prigrizki
  • Splača se
  • polnjeni tortelloni
  • polnjeni ravioli
  • sladica v kozarčku
  • mortadela
  • cheescake_desert
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1363