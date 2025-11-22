Kralji na domačem ledu po podaljških klonili proti Bostonu

V prvih dveh tretjinah ni bilo zadetkov, šele po osmih minutah in sekundi zadnjega dela igre se je izid spremenil, ko je Morgan Geekie goste popeljal v vodstvo. Z igralcem manj na ledu so petič v sezoni nato zadeli kralji, še tretjič je bil v takih priložnostih uspešen Joel Armia , ki je zadel po protinapadu v 54. minuti dvoboja.

Moštvi sta igrali podaljšek, v katerem so domači napravili kar nekaj napak. Eno izmed teh je izkoristil Geekie. Med podajalci je bil pri obeh golih gostov Nikita Zadorov.

Pred zadetki so imeli domači med drugim tudi petkrat številčno premoč, ki pa jih niso izkoristili. Sami so bili v tem času oslabljeni le enkrat, ko je sredi sedme minute prve tretjine dvominutno kazen dobil Corey Perry zaradi nepravilnega oviranja Zadorova.