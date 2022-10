Kralji na uvodu sezone doživeli drugi zaporedni poraz

Slovenski kapetan Anže Kopitar za poražene gostitelje v 19 minutah in osmih sekundah ni dosegel točke, sprožil pa je tri strele na gol gostov. Jaden Schwartz je goste povedel v vodstvo v šesti minuti, Alex Iafallo je po samostojni akciji izenačil dobri dve minuti pozneje. Brandon Tanev v sedmi minuti druge tretjine in Alex Wennberg v štirinajsti sta bila uspešna v nadaljevanju. Adam Larsson je ob koncu predzadnje minute tretjega dela tekme postavil končni izid. Vratar Martin Jones je zaustavil 28 strelov domačih, Jonathan Quick pa je dobil tri gole po 21 strelih gostov.

"Očitno je pred nami še kar nekaj dela. Ne igramo vseh 60 minut, preveč površno podajamo, premalo se gibljemo, prav tako pa smo nenatančni v napadu. Ne gre za to, da ne bi poskušali zadeti, trudimo se, a to ni dovolj. Moramo tudi bolje začeti tekme," je ostro pokritiziral igro Kraljev kanadski napadalec Phillip Danault.

Pred dvema dnevoma so Kings na uvodni tekmi nove sezone prav tako v domači dvorani s 3:4 klonili proti Vegas Golden Knights. Tretjo tekmo bodo igrali v noči na nedeljo po slovenskem času v Minnesoti. Slednja je tokrat izgubila doma, New York Rangers so za drugo zmago slavili s 7:3. Tudi Vegas je bil uspešen drugič v nizu, z 1:0 je premagal Chicago, ko je vratar Logan Thompson zaustavil vseh 27 strelov tekmecev. Alexa Stalocka (36 obramb) je na drugi strani premagal le Paul Cotter.

Visoko je zmagal tudi Pittsburgh, ki je s 6:2 nadigral Arizono, Philadelphia pa je s s 5:2 porazila New Jersey. Po dva gola sta dala Travis Konecny in Morgan Frost.