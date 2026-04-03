Kopitarjeva slovesnost v senci poraza LA Kings

03. 04. 2026 10.15 pred 25 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
R.S. STA
Anže Kopitar

Hokejisti Los Angeles Kings slovenskega asa Anžeta Kopitarja so v boju za končnico lige NHL gostili Nashville Predators. Domači so tekmo slabo začeli in zaostajali že z 1:4, ko jim je uspelo do 50. minute izenačiti in izsiliti 30. podaljšek v sezoni. Ta se je končal brez golov, pri kazenskih strelih pa je tekmo v prid gostom odločil Luke Evangelista.

Še pred začetkom tekme so v čast slovenskega asa Anžeta Kopitarja, ki so ga v klubu označili za kralja kraljev, priredili posebno slovesnost.

Kopitar je vso 20-letno kariero v ligi NHL preživel v dresu LA Kings. Na ledu so se mu pridružili družina in druge klubske legende. Že 14. marca je podrl poseben mejnik 1308 točk in postal najučinkovitejši hokejist v zgodovini kluba; zdaj je pri 1313 točkah.

Tako kralji kot plenilci se še borijo za osmo mesto in preboj v končnico severnoameriškega prvenstva, zdaj je losangeleška ekipa spet zunaj mest, ki vodijo v nadaljevanje sezone.

Odločitev o današnjem zmagovalcu je padla šele v osmem krogu kazenskih strelov, ko je na žalost domačih navijačev vratarja Darcyja Kuemperja z bekhendom premagal Luke Evangelista za zmago s 5:4. Jonathan Marchessault je dosegel gol in podajo, Filip Forsberg, Zachary L'Heureux in Steven Stamkos pa so se pri plenilcih prav tako vpisali med strelce. Vratar gostov Juuse Saros je zbral 29 obramb.

Pri domačih je Adrian Kempe dosegel dva gola, pri drugem je bil podajalec Kopitar, Joel Armia pa je za kralje dodal en gol in podajo. Kuemper je zbral 30 obramb.

S priigrano drugo točko so plenilci zdaj ujeli kralje - moštvi imata po 79 točk. Vendar je obe ekipi na lestvici zahodne konference prehitel San Jose, ki je pred tem s 4:1 premagal že skoraj odpisani Toronto in s prav tako 79 točkami zdaj zaseda osmo mesto, ki še vodi v končnico. Morski psi imajo tekmo manj kot kralji in plenilci.

Do konca rednega dela sezone imajo kralji na urniku še sedem tekem.

Liga NHL, izidi tekem, 3. april:

Ottawa Senators - Buffalo Sabres 4:1

Tampa Bay Lightning - Pittsburgh Penguins 6:3

Florida Panthers - Boston Bruins 2:1

New York Rangers - Montreal Canadiens 2:3

Philadelphia Flyers - Detroit Red Wings 2:4

Carolina Hurricanes - Columbus Blue Jackets 5:1

New Jersey Devils - Washington Capitals 7:3

Dallas Stars - Winnipeg Jets 3:0

Minnesota Wild - Vancouver Canucks 5:2

Edmonton Oilers - Chicago Blackhawks 3:1

Vegas Golden Knights - Calgary Flames 6:3

San Jose Sharks - Toronto Maple Leafs 4:1

Seattle Kraken - Utah Mammoth 2:6

Los Angeles Kings - Nashville Predators 4:5 (kazenski streli)

(Anže Kopitar: 1 podaja za LA Kings)

nhl hokej la kings anže kopitar
