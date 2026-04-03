Kopitarjeva slovesnost v senci poraza LA Kings

Še pred začetkom tekme so v čast slovenskega asa Anžeta Kopitarja, ki so ga v klubu označili za kralja kraljev, priredili posebno slovesnost.

Kopitar je vso 20-letno kariero v ligi NHL preživel v dresu LA Kings. Na ledu so se mu pridružili družina in druge klubske legende. Že 14. marca je podrl poseben mejnik 1308 točk in postal najučinkovitejši hokejist v zgodovini kluba; zdaj je pri 1313 točkah.

Tako kralji kot plenilci se še borijo za osmo mesto in preboj v končnico severnoameriškega prvenstva, zdaj je losangeleška ekipa spet zunaj mest, ki vodijo v nadaljevanje sezone.

Odločitev o današnjem zmagovalcu je padla šele v osmem krogu kazenskih strelov, ko je na žalost domačih navijačev vratarja Darcyja Kuemperja z bekhendom premagal Luke Evangelista za zmago s 5:4. Jonathan Marchessault je dosegel gol in podajo, Filip Forsberg, Zachary L'Heureux in Steven Stamkos pa so se pri plenilcih prav tako vpisali med strelce. Vratar gostov Juuse Saros je zbral 29 obramb.

Pri domačih je Adrian Kempe dosegel dva gola, pri drugem je bil podajalec Kopitar, Joel Armia pa je za kralje dodal en gol in podajo. Kuemper je zbral 30 obramb.

S priigrano drugo točko so plenilci zdaj ujeli kralje - moštvi imata po 79 točk. Vendar je obe ekipi na lestvici zahodne konference prehitel San Jose, ki je pred tem s 4:1 premagal že skoraj odpisani Toronto in s prav tako 79 točkami zdaj zaseda osmo mesto, ki še vodi v končnico. Morski psi imajo tekmo manj kot kralji in plenilci.

Do konca rednega dela sezone imajo kralji na urniku še sedem tekem.