Kralji po kazenskih strelih klonili v Nashvillu

Anže Kopitar se je vrnil v postavo, potem ko je zaradi poškodbe noge izpustil prejšnje štiri tekme. Končal je s štirimi streli v 19 minutah in 57 sekundah na ledu. Kralji so trikrat vodili. Najprej je prvi gol na srečanju v osmi minuti dosegel Adrian Kempe, nato je Corey Perry zadel za 3:2.
Perry je od vrnitve v postavo po poškodbi kolena dosegel dva gola na treh tekmah in postali prvi igralec v zgodovini Kings, ki je pri 40 letih dosegel gol na dveh zaporednih tekmah. Trevor Moore je poskrbel za tretje vodstvo Kings s 4:3 ob koncu desete minute zadnje tretjine.
Na 4:4 je izenačil O'Reilly dobrih pet minut pred koncem rednega dela ter poskrbel za podaljške in nato za kazenske strele. "Zagotovo smo imeli nekaj sreče pri odbojih ploščkov, tudi pri tem mojem golu. Nekaj golov ni bilo lepih. Kar poslali smo jih proti mreži in so šli v gol," je priznal O'Reilly.
Wiesblatt je odločilni gol zadel po strelu iz zapestja in ugnal vratarja Darcyja Kuemperja (21 obramb), nato je čuvaj domače mreže Juuse Saros (36 obramb) zaustavil še zadnji poskus Joela Armie za slavje domačih.
"Morali bi biti sposobni zaključiti tako tekmo. V drugem delu jim nismo dali veliko, bili smo boljša ekipa, ampak smo jim dopustili nekaj priložnosti, ko sta bila dva tekmeca v protinapadu proti našemu vratarju. Ko to storiš se običajno opečeš," je ocenil trener Kings Jim Hiller. Njegova ekipa je na še četrti tekmi v nizu dosegla najmanj točko.
Zmagali so branilci naslova Florida Panthers, na domačem ledu so s 3:0 ugnali Vegas Golden Knights in jim prizadejali prvi poraz po rednem delu tekme v sezoni; dvakrat si klonili po podaljšku. Ruski vratar gostiteljev Sergej Bobrovski je zaustavil vseh 17 strelov tekmecev in prvič v sezoni ter petdesetič v karieri let zapustil nepremagan. Omenjeni ekipi sta naslova osvojili v zadnjih treh sezonah, Vegas leta 2023, naslednja dva Stanlyjeva pokala pa so dvignili igralci Floride.
