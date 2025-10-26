Kralji po kazenskih strelih klonili v Nashvillu

Anže Kopitar se je vrnil v postavo, potem ko je zaradi poškodbe noge izpustil prejšnje štiri tekme. Končal je s štirimi streli v 19 minutah in 57 sekundah na ledu. Kralji so trikrat vodili. Najprej je prvi gol na srečanju v osmi minuti dosegel Adrian Kempe, nato je Corey Perry zadel za 3:2.

Perry je od vrnitve v postavo po poškodbi kolena dosegel dva gola na treh tekmah in postali prvi igralec v zgodovini Kings, ki je pri 40 letih dosegel gol na dveh zaporednih tekmah. Trevor Moore je poskrbel za tretje vodstvo Kings s 4:3 ob koncu desete minute zadnje tretjine.

Na 4:4 je izenačil O'Reilly dobrih pet minut pred koncem rednega dela ter poskrbel za podaljške in nato za kazenske strele. "Zagotovo smo imeli nekaj sreče pri odbojih ploščkov, tudi pri tem mojem golu. Nekaj golov ni bilo lepih. Kar poslali smo jih proti mreži in so šli v gol," je priznal O'Reilly.