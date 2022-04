Los Angeles po treh porazih le dočakal zmago

Blake Lizotte je zadel dvakrat, Phillip Danault je imel gol in asistenco, Los Angeles Kings pa so v hokejski ligi NHL po treh zaporednih porazih le dočakali zmago. Kralji so v gosteh premagali že odpisani Chicago Blackhawks s 5:2. Slovenski as Anže Kopitar je bil podajalec pri golu za 4:1. Za Los Angeles sta zadela še Trevor Moore in Jordan Spence, pri njegovem zadetku je s podajo pomagal Hrušičan. Jonathan Quick je končal tekmo z 18 obrambami. Za Blackhawks sta zadela Taylor Raddysh in Patrick Kane. Collin Delia je zbral 31 obramb za Chicago.

Todd McLellan "Odpravili smo veliko napak, ki smo jih delali na prejšnjih tekmah," je dejal trener kraljev Todd McLellan. "Omejili smo število strelov. To nam daje malo samozavesti in nas bo pripravilo na jutrišnji dan, ko smo v Koloradu. Vemo, kaj nas tam čaka." Los Angeles se z Las Vegasom bori za eno od zadnjih mest v zahodni konferenci, ki vodijo v končnico. Chicago je vpisal osmi zaporedni poraz in nima več niti teoretičnih možnostih, da bi zaigral v letošnji končnici za Stanleyjev pokal. Trenutno osmouvrščena ekipa zahoda, Los Angeles, je pri 88 točkah, Vegas ima na devetem mestu zahodne konference tri točke manj. Na vrhu razpredelnice zahoda je zasedba Colorado Avalanche s 110 točkami. Izidi:

Boston Bruins - St. Louis Blues 2:4 Toronto Maple Leafs - Buffalo Sabres 2:5 Florida Panthers - Anaheim Ducks 3:2 (podaljšek) New York Rangers - Carolina Hurricanes 2:4 Washington Capitals - Philadelphia Flyers 9:2 New York Islanders - Pittsburgh Penguins 5:4 (kazenski streli) Detroit Red Wings - Ottawa Senators 1:4 Minnesota Wild - Edmonton Oilers 5:1 Nashville Predators - San Jose Sharks 1:0 (podaljšek) Chicago Blackhawks - Los Angeles Kings 2:5

(Anže Kopitar je bil podajalec pri zadetku za 4:1) Calgary Flames - Seattle Kraken 5:3 Dallas Stars - Tampa Bay Lightning 1:0 Vancouver Canucks - Vegas Golden Knights 5:4 (podaljšek) Arizona Coyotes - New Jersey Devils 2:6