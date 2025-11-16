Svetli način
Zimski športi

Kralji zmagali na četrtem zaporednem gostovanju

Ottawa, 16. 11. 2025 07.36 | Posodobljeno pred eno minuto

Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL z 1:0 v gosteh ugnali Ottawo Senators. Slovenski hokejski as je na ledu prebil dobrih 17 minut in ni bil udeležen pri edinem golu na tekmi.

Kralji so po četrti zaporedni zmagi, vse so dosegli na gostujoči turneji z ekipami vzhodne konference, napredovali na tretje mesto zahodnega dela lige ter na vrh pacifiške divizije. Ob odigrani tekmi več imajo 24 točk oziroma eno več od Anaheim Ducks. Na zahodu imata več točk le Colorado Avalanche in Dallas Stars.

Anže Kopitar
Anže Kopitar FOTO: Profimedia

Edini zadetek na tekmi je padel sredi prve tretjine, ko je pred vrati senatorjev plošček skozi noge mimo Linusa Ullmarka preusmeril Alex Laferriere po strelu Mikeyja Andersona z modre linije. Anže Kopitar je proti vratom streljal dvakrat. Dobil je osem od 13 sodniških metov. Gostujoči vratar Anton Forsberg je ubranil vseh 17 strelov proti svojim vratom, tudi domači čuvaj mreže je na koncu zbral 17 obramb po enem strelu več proti svojemu golu.

Za kralje, ki so pred tem zmagali na treh zaporednih gostovanjih v Pittsburghu, Montrealu in Torontu, v noči s ponedeljka na torek sledi še zadnja tekma gostujoče turneje na vzhodu proti Washington Capitals, nato pa tri dni kasneje še gostovanje pri zahodnih tekmecih San Jose Sharks.

nhl la kings anze kopitar
