Kralji še drugič izgubili po podaljšku

Kralji so v noči na 15. januar novo sezono najmočnejše hokejske lige na svetu začeli s porazom, ko so s 3:4 po podaljšku izgubili prav tako proti Minnesoti, na tej tekmi jeAnže Kopitar v statistiko vpisal podaji. Tako kot na prvi je tudi na drugi tekmi povedla Minnesota v prvi tretjini, pa tudi po drugem delu igre je bilo prav tako 3:1 za Los Angeles, ki je v zadnjem delu rednega dela ponovno prejel dva zadetka, 10,6 sekunde pred koncem dodatnega dekla igre pa je dvoboj tokrat odločil Marcus Johansson. Za goste je po 21 sekundah tekme zadel Matt Dumba, ob koncu 17. minute je izenačil Gabriel Vilardi. Za vodstvo domačih sta v razmaku treh minut in 20 sekund poskrbela Blake Lizotte inAndreas Athanasiou, Joel Erikssonin Ryan Sutter pa sta premagala Jonathana Quicka (32 obramb) v zadnji tretjini. Sutter je podaljšek izsilil 1,4 sekunde pred koncem rednega dela tekme za izenačenje na 3:3.

Izidi:

New Jersey Devils - Boston Bruins 2:1 podaljšek

Arizona Coyotes- San Jose Sharks 5:3

Edmonton Oilers - Montreal Canadiens 1:5

New York Rangers- New York Islanders 5:0

Detroit Red Wings - Carolina Hurricanes 4:2

Ottawa Senatoes -Maple Leafs 2:3

Nashville Predators - Columbus Blue Jackets 5:2

Lpos Angeles Kings -Minnesota Wild 3:4

(Anže Kopitar 25:03 minute, 3 streli za Los Angeles) podaljšek

Vegas Golden Knihgts - Anaheim Ducks 2:1 - podaljšek

Calgary Flames - Vancouver Canucks 3:0