Kralji tudi z golom Kopitarja do zmage nad zvezdami

Kralji so bolje odprli tekmo in po golu Rasmusa Kuparija uvodno tretjino končali z 1:0. V drugi so se gosti prebudili in dvakrat izenačili.

Najprej se je med strelce vpisal Miro Heiskanen, po golu Kopitarja, ki je zadel po podajah Drewa Doughtyja in Quintona Byfielda, pa je razmerje moči po dveh tretjinah tekme izenačil Jason Robertson.

To je bila za Kopitarja že 59. točka (21 golov, 38 podaj) na 67 tekmah proti Dallasu.

Odločilni zadetek za zmago kraljev, ki kljub današnjemu slavju na tretjem mestu zahodne konference še zaostajajo za drugouvrščenimi zvezdami, je z igralcem več na ledu dosegel Adrian Kempe.

Domači vratar Pheonix Copley je zbral 28 obramb.

Naslednja tekma kralje, ki so zmagali še sedmič na zadnjih devetih tekmah, čaka v petek, ko bodo v domači dvorani Crypto.com Arena gostili vodilno ekipo prvenstva NHL, Boston Bruins.