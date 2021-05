Kralji v Denverju prejeli pol ducata golov

Junak tekme v dvorani Ball Arena je bil J. T. Comphor, ki je prvič v karieri na eni tekmi zadel trikrat. Vratar Philipp Grubauer je dodal 18 obramb za četrto zaporedno zmago in sedmo na zadnjih osmih tekmah. Grubauer je sedmič v sezoni ostal nepremagan, kar je letos uspelo le še vratarju New York Islanders Semjonu Varlamovu. Los Angeles pa je izgubil že četrtič zaporedoma, obilo dela pa je imel vratar Los Angelesa Calvin Petersen, ki je ob šestih golih zbral tudi 31 obramb, kar zgovorno priča o premoči domačega moštva. Colorado se bo na drugem obračunu z Los Angelesom v noči na petek boril za prvo mesto v skupini Honda West, kjer so trenutno Vegas Golden Knights, ki so s 6:0 dobili gostovanje pri San Joseju. Dylan Sikura je dosegel dva gola, a šele v zadnji tretjini, ko je dosegel peti in šesti gol za moštvo iz prestolnice igralništva.

St. Louis je s 4:0 odpravil Minnesoto. Oba kanadska obračuna pa sta se končala po podaljšku s 4:3. Ottawi je zmago nad Torontom zagotovil Josh Norris po devetih sekundah dodatnega dela, Edmontonu pa na vročem gostovanju v Montrealu Dominik Kahunpo 27 sekundah. A Ottawa vseeno ostaja brez končnice, saj je Montreal na četrtem mestu v skupini zbral dve točki več.



Izidi:

Montreal Canadiens -Edmonton Oilers 3:4 (podaljšek)

Ottawa Senators - Toronto Maple Leafs 4:3 (podaljšek)

San Jose Sharks - Vegas Golden Knights 0:6

Colorado Avalanche - Los Angeles Kings 6:0

(Anže Kopitar: 1 strel na gol v 17:30 minute za LA)

St. Louis Blues - Minnesota Wild 4:0