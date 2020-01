Kramerjeva v Saporu do prve zmage v svetovnem pokalu, Križnarjeva 8.

Karavana svetovnega pokala se je po daljšem premoru prvič pomerila v letu 2020, tradicionalno na daljnem vzhodu, v japonskem Saporu. Marita Kramer je v prvi seriji pristala pri 131 metrih, finalu pa temu dodala še tri metre in skupno zbrala 279,6 točke. Druga je bila Norvežanka Maren Lundbyz daljavo dneva v finalu, 139 metri in 275,0 točkami. Tretja je bila še ena Avstrijka, Eva Pinkelnig, ki si je po prvi seriji delila četrto mesto, v finalu pa skočila 134 metrov in se z 271,1 točke povzpela na stopničke. Maren Lundby je bila druga že po prvi seriji, na tretjem mestu pa je bila domačinka Sara Takanaši, ki je na koncu s 262,3 točkami končala na četrtem mestu.

Najboljša Slovenka je bila Nika Križnar(121 m in 124,5 m/263,3 točke), ki je v finalu izgubila dve mesti, vseeno pa tekmo končala med najboljšo deseterico. Klinčeva je bila po prvi seriji 13., na koncu pa zasedla 14. mesto (116,5 m in 118,5 m/218,3 točke). Nove točke si je zagotovila tudi mlada Katra Komar, ki je v drugi seriji ostala na 27. mestu.

Špela Rogeljje bila v prvi seriji s 100,5 metri prekratka in je na 34. mestu ostala izven finala, že pred tem je bila v današnjih kvalifikacijah neuspešna Jerneja Brecl.