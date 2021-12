Noël deklasiral konkurenco, Zubčić prvič na slalomskih stopničkah, Kranjec 18.

Francoski slalomist Clement Noël je v domačem Val d'Iseru na slalomu za svetovni pokal pokoril vso konkurenco. Drugouvrščenega tekmovalca, Šveda Kristofferja Jakobsena, je ugnal za sekundo in 40 stotink, tretjega, Filipa Zubčića, pa za kar sekundo in 85 stotink. Za Hrvata so to sicer prve slalomske stopničke v karieri. Žan Kranjec je na koncu osvojil 18. mesto, potem ko je bil po prvi vožnji celo 12.

Karavana se bo sedaj preselila v italijanske Dolomite s preizkušnjami v hitrih disciplinah v Val Gardeni, z veleslalomoma v Alta Badii in nočnim slalomom v Madonni di Campiglio ter za zaključek koledarskega leta s smukom in superveleslalom v Bormiu. icon-expand Clement Noël FOTO: AP Noël vodil že po prvem teku

Domačin Clement Noël je bil že v prvi vožnji za 12 stotink sekunde hitrejši od predstavnika Italije Alexa Vinatzerja, svetovni prvak, Norvežan Sebastian Foss-Solevaag, je bil tretji (+0,17). Na startu sta bila dva Slovenca. Aljaž Dvornik je prvo vožnjo predčasno končal po napaki in odstopu. Žan Kranjec (+1,45) je v prvo vpisal 12. čas. Kranjec, ki je bil na sobotnem veleslalomu deseti, je odpeljal svojo najboljšo vožnjo na slalomih v Val d'Iseru in se ob svojem četrtem slalomskem startu na tem prizorišču prvič prebil v finale slalomov na tej strmini. Kranjec je sicer s startno številko 36 v cilj prišel s 13. časom, a mest ni več izgubljal, ampak je eno celo pridobil. Po diskvalifikaciji Francoza Victorja Muffata-Jeandeta je zasedel 12. mesto. Končni vrstni red slaloma v Val d'Iseru:

1. Clement Noël (Fra) 1:30,52

2. Kristoffer Jakobsen (Šve) +1,40

3. Filip Zubčić (Hrv) +1,85

4. Daniel Yule (Švi) +1,89

5. Dave Ryding (VBr) +1,90

6. Sebastian Foss-Solevaag (Nor) +1,99

7. Armand Marchant (Bel) +2,02

8. Atle Lie McGrath (Nor) +2,15

9. Giuliano Razzoli (Ita) +2,17

10. Lucas Braathen (Nor) +2,50

...

18. Žan Kranjec (Slo) +2,88